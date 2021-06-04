Венедіктова розповіла, який статус має Порошенко в справі Медведчука і Козака

Вона пообіцяла застосувати до нього примусовий привід на допит, якщо до неї звернеться слідчий.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, який статус має Петро Порошенко у справі Медведчука і Козака, яких підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Про це вона розповіла у ток-шоу "Право на владу".

Я думаю, що нам тут не варто грати в паси. П'ятий президент Порошенко у цьому провадженні - свідок. Зараз ми всі обурені. Суспільство хоче відповіді. І ми професійно до відповіді і до правди дійдемо. Я не можу зараз сказати винний він чи ні. Тому, що вийде так, що справу з кримінально-процесуальної площини ми переведемо у політичну", - розповіла вона.

Також генпрокурорка додала, що Порошенка запрошують на допити до СБУ. "Як тільки до мене звернеться слідчий із погодженням про клопотання застосувати до нього примусовий привід - я його застосую", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше Ірина Венедіктова розповіла, як відноситься до вуличних протестів і чи тиснуть вони на неї.

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