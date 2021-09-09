Венедиктова у суді в Гаазі зустрілась із родичами загиблих у катастрофі МН17 і пообіцяла їм "правду"

Венедиктова у суді в Гаазі зустрілась із родичами загиблих у катастрофі МН17 і пообіцяла їм "правду"

Родичі загиблих йдуть до приміщення суду і уперше в судовій практиці близько 90 людей розповідають, як важко жити із втратою.

До слухання у справі літака МН17, збитого у 2014 над окупованою частиною Донбасу, долучилася українська делегація.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Нині триває наймоційніший і найважчий етап слухань - слово мають ті, хто втратили в авіатрощі рідних і близьких. І так довго чекають на правду і справедливість. Родичі загиблих йдуть до приміщення суду і уперше в судовій практиці близько 90 людей розповідають, як важко жити із втратою.

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«Ми сподіваємося, що правосуддя таки настане. Хоча й бачимо, скільки впливових людей роблять усе, щоб цього не сталося», - зазначають рідні загиблих.

Уперше на суді українська делегація. Сюди приїхала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Біля суду її зустрічають Піт Плуг, голова фонду жертв катастрофи, тоді він втратив брата, невістку і племінника. І з ним Антон Котте, який лишився без сина, невістки і онука. Українська прокурорка запевняє родичів, що для України знайти правду – пріоритет.

«Ви знаєте, що українські люди і українська прокуратура робитимуть все, щоб розслідувати і дізнатися правду», - заявила Венедиктова.

Також сьогодні до суду говоритиме родина Фредерікс. В катастрофі батьки Сілен і Роб втратили 23-річного сина і його дівчину. Тоді, в 2014 році, Сілен, одразу звернулася туди, хто для неї відповідальний за смерть дітей: «Містер Путін, поверніть мені моїх дітей!», - заявила жінка.

«Можливо, Путін колись визнає свою провину і вибачиться, але найімовірніше навряд чи це станеться. А от ми - ми, родичі - засуджені на все життя», - запевняє зараз Сілен.

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«Найдивовижніше для мене, як адвокати підозрюваних затягують час, як маніпулюють, як видають за правду найфейковішу інформацію, й анітрохи не зважають на почуття родичів», - додає її чоловік.

Наразі суд розглядає звинувачення проти чотирьох підозрюваних. Це Ігор Гіркін, ексофіцер ФСБ, який в 2014 називав себе міністром оборони «ДНР», також громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко.

Суд буде слухати родичів упродовж 10 засідань до кінця вересня. А вирок можуть оголосити восени 2022 року.

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