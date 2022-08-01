Верещук прокоментувала інформацію про ділків, які заробляють на евакуації з окупованих територій

Влада не має ніякого стосунку до "ділків", які вимагають великі суми коштів, щоб вивезти людей із тимчасово окупованих регіонів.

Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила під час телеефіру на "1+1

"Є нечисті на руку ділки, які заробляють на людському горі. Ми тісно працюємо з правоохоронними органами та спецслужбами, щоб навести порядок. Щоб такі речі були неприпустимими під час війни. Ми знаємо, що є проблема. І дійсно є волонтери від Бога, які їдуть та ризикують життям, вивозять людей, а є ті, які наживаються. Вони отримують гроші від міжнародних організацій та безкоштовне пальне, а потім ще і вимагають від людей кошти за місце", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Верещук повідомила алгоритм дій, як евакуйовуватимуть жителів Донеччини. Вона зазначила, що громадянам одразу по прибуттю нададуть додаткову готівкову грошову допомогу, окрім виплат, які гарантує держава. Також вона закликала евакуюватися, поки тепло.

Читайте також: