На що підуть гроші у бюджеті на 2025 рік

З майже 4 трильйонів гривень, які заклали у бюджет, Україна заробила лише 2,2 – всі вони підуть на війну.

Цього тижня Верховна Рада ухвалила бюджет країни на 2025 рік із рекордними показниками – 3,94 трильйона гривень. Для порівняння, бюджет 2021 року складав 1 трлн 328 мільярдів гривень. Це вже третій бюджет воєнного часу і пріоритети відповідні: посилення безпеки й оборони, соціальний захист громадян і підтримка регіонів.

Детальніше – в сюжеті ТСН Тиждень.

Оборона сфера

Лише воєнний бюджет наступного року буде вдвічі більшим, ніж сума, за яку жила країна в довоєнний час – 2,22 трильйона гривень, 56% усіх видатків 2025-го.

У оборонці, зокрема, додадуть грошей на закупівлю зброї та військової техніки – 739 млрд грн (+34,1 млрд до 2024 р.). І вперше на зброю виділяють кошти наші міжнародні партнери. Зокрема Данія виділяє 130 мільйонів євро на виробництво в Україні ракет і дронів. А Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво нами власної далекобійної зброї.

Також зафіксували в бюджеті перші міжнародні гроші, які можна буде витратити на потреби оборони: 2 млрд доларів або 90 млрд грн кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків. Міністерство оборони спрямує їх на закупівлю зброї та боєприпасів.

Імовірно, обсяг видатків на оборону не остаточний. У попередні роки уряд та парламент не раз збільшували ці витрати. Тож не виключено, що це станеться й у 25 році.

Соціальна сфера

На соціальну галузь виділять близько 421 мільярда гривень. Це майже на 50 мільярдів менше, ніж у цьому році.

Зокрема, уряд знайшов близько 10 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського". Ці гроші візьмуть із залишків коштів на рахунку Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 5 мільярдів гривень. На думку уряду зимову доплату отримають не більше ніж 15 млн громадян.

На освіту спрямують 199 млрд гривень. Безпека учнів – один з пріоритетів. Тому у бюджеті додатково заклали кошти на укриття та автобуси для дітей.

А також 12 млрд грн на виділили на доплати вчителям. Із січня 25 року виплата становитиме 1 300 гривень, а з вересня – 2 600.

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217 млрд грн на фінансування сфери охорони здоров’я, що на 12 мільярдів більше, ніж у 24-му році.

Трохи зросте і поміч регіонам – до 328 мільярдів гривень.

Курс, інфляція, ріст ВВП

За 1 американський долар у 2025 році даватимуть 45 гривень. Це середньо-річний показник, що на 4 гривні більше цьогорічного.

Інфляцію, тобто ріст цін, заклали на рівні 9,5%.

ВВП – 2,7%, що менше ніж цьогоріч.

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Має зрости середня заробітна плата з 20 581 гривні до 24 389. А от мінімальну зарплату не підвищать – буде 8 тисяч гривен, як і прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Після скандалу із фейковими пенсіями прокурорам зарплату їм вирішили не підвищувати. Спеціальний прожитковий мінімум, який напряму впливає на визначення зарплат прокурорів, лишили на рівні 1 600 грн. І це означає, що у 2025 році їхня зарплата не зросте ні на гривню, що зекономить близько мільярда 200 мільйонів гривень.

Одна з головних інтриг – закон про підвищення податків, який ще не підписаний Президентом, але за зібрані "уявні" податки, зокрема військовий збір у 5%, вже розписані 141 млрд грн – передусім на фінансування сектору безпеки та оборони.

Проте, з майже 4 трильйонів гривень, які заклали у бюджет, Україна заробила лише 2,2 – всі вони підуть на війну. Житиме країна лише коштом допомоги союзників, а від них наступного року очікується понад 38 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що адміністрація президента Джо Байдена зробила перший крок для скасування близько $4,6 млрд боргу України, який вона мала повернути за видані позики, однак зараз рішення має прийняти Конгрес.