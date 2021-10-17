Верховний суд поставив під сумнів всі дипломи про вищу освіту за останні два роки: в чому причина

Верховний суд поставив під сумнів всі дипломи про вищу освіту за останні два роки: в чому причина

Верховний суд скасував увесь теперішній склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Пластикові дипломи про вищу освіту зразка 20-го і 21-го років фактично можуть стати недійсними. А все через рішення Верховного суду, який цього тижня скасував увесь теперішній склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Таким чином суд не просто зупинив акредитацію університетів, поставив під сумнів дипломи десятків тисяч людей, а й загрожує випускникам 2022 року.

Нацагенція, по суті, - головний орган вищої освіти в Україні, і давно визнана світовими інституціями. Тож рішення суду є настільки абсурдним, заявив керівник Нацагентства Сергій Квіт, що не варто й хвилюватися. Бо суд атакував фактично державну систему освіти. Причому, не зрозуміло чому - остаточного вердикту ще ніхто не бачив. Але відчуття, що українців намагаються повернути в 90-ті роки з невиїзними університетськими дипломами, вже є.

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