Lexus з автосалону, маєток у Хорватії і мільйони "під матрацом": як відбувалось стрімке збагачення судді Кагановської-Росік

Суддя-мільйонерка є ледь не рекордсменкою з кількості заяв на неї щодо порушень регламентів, норм, правил і суддівської етики.

Велика квартира в елітному ЖК Парк-хол "Горький" у центрі Києва, преміальний новий Lexus з автосалону, маєток на узбережжі Середземного моря в Хорватії і мільйони гривень "під матрацом". Так багатіє в Україні, яка воює, не якийсь мега-успішний бізнесмен, а проста суддя Апеляційного суду Києва Тетяна Кагановська, яка більше відома у ЗМІ та своїм "клієнтам" як Тетяна Росік – це її попереднє прізвище.

Відкриття реєстру декларацій і зміни – безперечно на краще – у фінансовому житті судді дають привід познайомитись з пані Кагановською-Росік поближче, отже, – перевірка від проєкту розслідувань Хапуга.UA.

Чим відома Кагановська-Росік?

Вершителька доль, суддя-мільйонерка Кагановська, вона ж Росік, у скандали потрапляє не вперше.

Пані Кагановська працює суддею вже понад 20 років і є ледь не рекордсменкою з кількості заяв на неї щодо порушень регламентів, норм, правил і суддівської етики. Фігурантка багатьох гучних скандалів, Росік, виявляється, ще й посідає почесне місце у базі “Миротворець”, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права.

"Іншого способу і іншим чином ми не могли вирішити це питання, розумієте це?" – так вона виправдовувалась у 2017 році за те, що відпустила колишнього бійця "Беркуту" Віталія Гончаренка, якого звинувачували у більше ніж 30 замахах на вбивство під час розгону учасників Революції Гідності.

Судді, які відпустили екс-"беркутівця", прокоментували своє рішення

У 2017 році Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури направив заяву в Вищу раду правосуддя, стосовно чотирьох суддів, серед яких була і Кагановська. Вона потрапила у цей список саме через звільнення екс-беркутівців.

"Це стосувалося саме, на нашу думку, порушень закону, які допускали ці судді при розгляді клопотань під час досудового розслідування, тобто саме як слідчі судді стосовно обрання запобіжних заходів, надання дозволів на проведення виїмок або обшуків і так далі", – каже експрокурор Сергій Горбатюк.

Незважаючи на те, що це було майже сім років тому, вже колишній прокурор досі прекрасно пам’ятає цю резонансну справу.

"Судді апеляційного суду, це я пам'ятаю, це було прийняття ними рішення про зміну запобіжного заходу трьом беркутівцям з харківського "Беркуту", які звинувачувалися в причетності до вбивств 18 лютого, коли була хода до Верховної Ради на Грушевського, на Кріпосному провулку, і цим особам інкримінувалося вчинення трьох вбивств та 30 замахів на вбивство", – згадує Горбатюк.

Тоді судді ухвалили рішення взагалі залишити без запобіжного заходу беркутівців – їх фактично випустили на волю.

"Згодом ці троє беркутівців втекли і вже з території Російської Федерації записали відео, яке потым набуло поширення, про те, що вони виконували конституційний обов'язок. Чесні, добрі, а їх тут влада переслідує", – зазначив експрокурор.

І все, що змогла сказати суддя – тоді ще Росік – це те, що вона шкодує. І головне, мовляв, – вона ні до чого, такий закон.

"Звичайно шкода (що так сталося – ред.), але від мене нічого не залежало, тому що є кримінально-процесуальний закон і там повністю законна ухвала", – сказала тоді суддя.

Але, чи правда суддя шкодує про втечу беркутівців? Або ж вона збрехала? Другому варіанту ми не здивуємось, адже казати неправду і навіть не червоніти їй не звикати – доводимо це.

Це відео первинного кваліфікаційного оцінювання суддів у 2016 році. Тоді Кагановська-Росік однією із перших його пройшла, хоча за результатами тестів і потребувала підвищення кваліфікації. Також вона виправдовувалась стосовно скарга на неї, яких, виявляється, на розгляді спецкомісії вже тоді було з два десятяки.

Суддя виправдовувалась, що іноді треба було ухвалити рішення ще на вчора-позавчора, тож вона нібито не встигала вчасно ознайомитись зі справою.

Винна подруга?

А ось стосовно одного із неправомірних рішень Кагановська-Росік просто перекладає відповідальність… на подругу.

"У нас колегія суддів складається з дуже поважних суддів, одна з моїх, як це правильно сказати, подруг, ну, в даному випадку це неправильне слово, людина, яка мене багато чому навчила в цьому суді, вона дуже багато років працює суддею, зокрема суддею Апеляційного суду міста Києва, в неї дуже великий досвід і вона дуже часто навчає та допомагає в деяких питаннях…", – казала тоді скандальна суддя.

Далі суддя Росік швиденько розповідає про дві свої старенькі іномарки, ділянку на чотири сотки й дачний будиночок – це було придбано давно за гроші родини. Пояснення комісію тоді влаштували…

Стрімке збагачення

А потім суддя Кагановська-Росік, як виявилось, досить стрімко почала збагачуватись.

Тетяна Росік, нині відома як Кагановська / Фото: ТСН.ua

У 2016-му и 2018-му роках – плюс дві земельних ділянки на Азовському морі, розташовані на мальовничій Арабатській косі у селі Стрілковому – одна ділянка на тисячу, інша на 2,5 тисячі квадратів.

Також на косі в 2018-му придбала земельну ділянку мати пані Кагановської-Росік і ще одну – наступного року, поруч в селі Щаслівцеве.

До речі, стосовно ділянки матері судді у Стрілковому… розслідують карну справу! В реєстрі судових рішень можна знайти подробиці: виявляється, ділки банально роздерибанили землю дитячого санаторію і розпродали – чи може навіть роздали своїм, за копійки. Чи свідчить родина судді з цього приводу в рамках карної справи – наразі невідомо.

Також у 2019-му році у декларації Кагановської-Росік з’являється квартира на майже 130 квадратів – і це та сама "квартира батьків", про яку суддя чомусь нервово розповідала на кваліфікаційному оцінюванні.

"Мамою моєю придбано дві квартири в 2012-2013 році. Один об’єкт є новобудовою у місті Києві. Я дала пояснення і документи на ці квартири… по-перше, в новобудові право власності на неї не зареєстровано, забудовник не видав документи, що підтверджують право власності", – виправдовувалась тоді суддя.

Насправді, квартира на той час вже кілька місяців як була офіційно оформлена на її матір – про це свідчить витяг з реєстру.

Квартира, звісно, недешева – зараз коштує понад 10 мільйонів гривень! Розташована у престижному будинку у центрі столиці – ЖК Парк-хол "Горький". А мешкає тут у "квартирі матері" – як ви вже й самі здогадались – сама суддя Кагановська: "на підставі усної домовленості з близькою особою".

Але і це ще не все. У 2020-му в неї з’являється новенький Lexus RX 300 за півтора мільйони! Плюс на банківському рахунку 130 тисяч грн, а готівкою – 70 тисяч доларів.

В наступному році додається ще майже 50 тисяч доларів, загалом вже 118 тисяч.

І в 22-му році повномасштабного вторгнення – ще плюс 32 тисячі, загалом 150 тисяч доларів!

І ще – ледь не забули – будинок у Хорватії, куди суддя вивезла двох своїх синів.

Звідки на це все гроші, суддя Кагановська відповідати відмовилась.

Рука руку миє…

В Апеляційному суді Києва було багато скандалів, в тому числі за участі судді Кагановської. Втім зі всіх них, мабуть, найганебніший – випадок її колеги – судді Ігоря Петрика. Якого спіймали з 5 тисячами доларів у спеціальній кишені в його мантії.

Сам Петрик під час суду змінював свої покази. Спочатку ці гроші були йому позичені. А пізніше він розповідав, що це його власні кошти, які приніс з дому.

В Апеляційному суді Петрик добився чимало – наприклад Кагановська-Росік скасувала арешт трьох ділянок та будинку, які належать його сім’ї.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Як працює схема хабарів у судах: скільки "коштує" вирішити справу і через кого їх заносять

До слова, численні скарги на суддю Тетяну Кагановську-Росік під час інших судових справ залишили без фактичного розгляду.

Це вже схоже ручний суд, де судді, наче маріонетки, підвішені на ниточках, виконують все, що накажуть їм ляльководи.

Але так не буде завжди! Незалежні суди є однією з умов виживання держави. Реформи судової системи вимагають не тільки міжнародні партнери країни, але й головне – український народ. Який не терпітиме довго хапуг – ані в судах, ані, тим більше, ще вище – у владі…

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Елітна квартира, новий Лексус, будинок в Хорватії та земля на Азовському морі – безбідне життя судді

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року стало відомо, що працівники НАБУ і САП викрили на одержанні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді розділили між собою 35 тисяч доларів неправомірної вигоди.

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