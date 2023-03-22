Весь день літають літаки і чути незрозумілі вибухи: жителі Севастополя про ситуацію у місті 

Гауляйтери Севастополя всі вибухи пояснюють "навчанням", кажуть місцеві.
Жителі окупованого Росією у 2014 році Севастополя, АР Крим, розповіли, що вони часто чують незрозумілі вибухи. А після атаки невідомих дронів, над містом 22 березня весь день літають російські літаки.
Про це розповіли ТСН.ua очевидці у тимчасово окупованому Севастополі.
"Сьогодні цілий день літали літаки над містом, до цього, днями були незрозумілі вибухи. "Влада" каже про якісь навчання, але чи так це - невідомо. Досить неспокійно в місті, але повітряних тривог поки немає", - повідомили мешканці окупованого Севастополя.
Нагадаємо, зранку 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна "влада" заявила про роботу ППО над містом. Ймовірно здійснювалась атака повітряними та морськими дронами по кораблях, які беруть участь у війні проти України.
Читайте також:
- В окупованому Севастополі по радіо лунають повідомлення про евакуацію з півострова
- Контрнаступ для звільнення Криму: експерти описали правила "виживання" для жителів півострова
- Маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року - Гуменюк про вибух в Криму та панічні настрої на півострові