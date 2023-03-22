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Весь день літають літаки і чути незрозумілі вибухи: жителі Севастополя про ситуацію у місті 

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Весь день літають літаки і чути незрозумілі вибухи: жителі Севастополя про ситуацію у місті 

Фото: Getty Images

Гауляйтери Севастополя всі вибухи пояснюють "навчанням", кажуть місцеві.

Жителі окупованого Росією у 2014 році Севастополя, АР Крим, розповіли, що вони часто чують незрозумілі вибухи. А після атаки невідомих дронів, над містом 22 березня весь день літають російські літаки. 

Про це розповіли ТСН.ua очевидці у тимчасово окупованому Севастополі. 

"Сьогодні цілий день літали літаки над містом, до цього, днями були незрозумілі вибухи. "Влада" каже про якісь навчання, але чи так це - невідомо. Досить неспокійно в місті, але повітряних тривог поки немає", - повідомили мешканці окупованого Севастополя.

Нагадаємо, зранку 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна "влада" заявила про роботу ППО над містом. Ймовірно здійснювалась атака повітряними та морськими дронами по кораблях, які беруть участь у війні проти України. 

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Дата публікації
Перегляди
654
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