"Весь світ вступив в епоху дефіциту": експерт розповів, що Європа надаватиме Україні пальне за залишковим принципом

"Весь світ вступив в епоху дефіциту": експерт розповів, що Європа надаватиме Україні пальне за залишковим принципом

На сьогодні дефіцит пального фіксується у всьому світі, зокрема в Європі, яка відмовляється від російських енергоносіїв. Тож країни ЄС спершу забезпечуватимуть пальним свої ринки, а до України експортуватимуть його за залишковим принципом.

Україна опиниться серед тих країн, які недоотримуватимуть пальне.

Про це в ефірі ТСН розповів експерт ринку пального Сергій Куюн.

"Весь світ вступив в епоху дефіциту. Після Covid-19 економіка відновлюється, люди починають більше подорожувати. Паралельно ми бачимо, що не вистачає нафтопереробних потужностей. Особливо в Європі поступова відмова від російських енергоносіїв – це додатковий фактор дефіциту, при цьому дефіциту досить великого", – пояснив експерт.

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"Відповідно що робитимуть європейські уряди? Вони будуть забезпечувати насамперед свої ринки внутрішні. Відповідно для нас транзитні коридори, перевалювальні потужності у портах і таке інше… Тобто вони будуть забезпечувати себе, а нам віддавати, дозволяти експортувати за залишковим принципом", – прогнозує Куюн.

Він наголосив, що у світі всі чиновники дуже налякані зростанням цін на пальне.

"Подивіться на Байдена. Байден у кожній своїй промові каже про те, як страждають американські родини через збільшення цін на нафтопродукти. Вже домогосподарки в Європі говорить про те, який дорогий бензин. Дійсно рекордні ціни. Відповідно вони зараз роблять все для того, щоб якось вгамувати ситуацію", – сказав експерт.

За його словами, в ситуації, що склалася, певні країни недоотримуватимуть пальне і серед них буде Україна. Адже в України немає власного виробництва. У цьому контексті Куюн переповів слова представника Міжнародної енергетичної агенції про те, що вихід з ситуації один – економія пального, його раціональне та відповідальне використання.

Нагадаємо, в Мінекономіки назвали умову, за якої можуть подешевшати бензин та дизель на АЗС.

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