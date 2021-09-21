Веселе кладовище в Румунії: єдине в світі, куди приходять не плакати, а сміятися

Туристична атракція на Мармарощині під охороною ЮНЕСКО. Водночас це досі чинне кладовище, де продовжують ховати померлих за понад 1000 євро.

Українці, та й напевно не тільки вони, знають Румунію переважно з історій про вампірів та графа Дракулу. Туристів вабить містичний замок Бран у Трансільванії. Проте сам Влад Дракула, більш відомий як Влад Цепеш, насправді був не графом, а воєводою-князем. Та й власне в самому замку Бран він не жив, а побудував Куртя-Веке в Бухаресті – Княжий двір – резиденцію князів Валахії. Проте наразі ця фортеця на реконструкції і закрита для відвідин.

Не менш містичними є й оповіді про румунських ворожок, яких у країні понад мільйон. Українці, які живуть в Бухаресті, розповіли ТСН.ua, що тамтешні віщунки користуються неабияким попитом. Десять років тому держава намагалася змусити їх платити податки. Тобто, зробити їх приватними підприємцями. Більше того, уряд хотів, щоб вони несли відповідальність за брехливі прогнози. Але ворожки виявилися хитрішими: зібралися і наклали прокляття на президента та його соратників.

Ще одна не менш містична атракція Румунії – Веселий Цвинтар на Мармарощині біля кордону з Україною.

ТСН.ua

Якщо подорожуєте Карпатами, цей цвинтар вартий відвідин. Наразі Румунія пускає українців на три доби без обов’язкового проходження самоізоляції з довідкою про повний курс вакцинації (в паперовому вигляді або додатку "Дія"), негативний ПЛР-тест або перенесену хворобу. Кордон можна перетнути як пішки, так і на авто в пункті пропуску Солотвино-Сігету Мармацієй.

У нас заведено говорити про померлих або хороше, або ніяк. Веселий Цвинтар у Румунії (Cimitirul Vesel) – це мабуть єдине кладовище в світі, куди люди приходять не поплакати, а посміятися. І це не просто туристична принада, що охороняється ЮНЕСКО, а чинне кладовище, де продовжують ховати померлих. Послуга звичайно не безкоштовна. Ціна поховання – від 650 до 1100 євро (від 20 до 34 тис. грн) плюс ціна хреста та послуг поета для складання віршів, які будуть вирізьблені на надгробку.

Вхід для туристів – 5 лей (трохи більше 30 грн). Наразі на Веселому Кладовищі понад 800 могил. Всі з блакитними надгробками, на яких написані історії життя похованих, та за яких обставин він чи вона померли.

ТСН.ua

На одному є іронічний надпис про свекруху: "Під цим важким хрестом лежить моя бідна свекруха. Якби вона прожила ще три дні, то вічним сном спочивав би я, а читали ці слова вона".

На іншому ось такий надпис: "Найбільше я полюбляв сидіти за барною стійкою поруч із чиєюсь дружиною…".

В центрі цвинтаря є могила тракториста, який прикладався до чарки: "Був час, коли я захоплювався міцними напоями, полюбляв добряче хильнути. Дивіться друзі, якби з вами не сталося те саме".

Всі надписи румунською, тому треба подбати про румуномовного гіда, якщо хочете більше дізнатися про історії на надгробках. Проте з фото на могилах можна зрозуміти, хто похований та за яких обставин померла людина. На Веселому кладовищі багато туристів. Всі роблять фото, деякі сміливці – навіть селфі з надгробками. Поруч є безліч сувенірних лавок, де можна придбати мініатюрні надгробки у вигляді магнітів та статуеток. ТСН.ua зустрів тут туристів з Італії та Азербайджану. Кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного, та й самі б не були проти, якби їх так поховали після смерті.

ТСН.ua

Ідея виникнення такого кладовища належить місцевому скульптору та художнику Йоану Петрашу. Майже століття тому церква це розцінила, як святотатство, поскаржившись Ніколає Чаушеску. Проте суперечку владнали, адже родичі померлих не були проти іронічних надписів на хрестах.

Свою незвичну роботу Йоан Петраш виконував чверть століття. Він також похований на цьому цвинтарі в самісінькому центрі. На його надгробку написано: "За життя я нікому не заподіяв лихого". Тепер справу продовжує його учень Думітру Поп.

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