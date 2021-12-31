Веселі ігри на Новий рік: як розважити сім'ю та гостей вдома

Веселі ігри на Новий рік: як розважити сім'ю та гостей вдома

Якщо ви зустрічаєте Новий рік вдома, рідних та друзів можна розважити веселими іграми.

Для того, щоб святкування Нового року вдома було веселішим, можна запропонувати родині та друзям пограти в ігри та прийняти участь в конкурсах. До деяких можна долучитися навіть за святковим столом.

ТСН.ua пропонує п'ять розваг для дорослих і малих у новорічну ніч.

Принцеса на горошині

Грати можуть учасники будь-якого віку і статі. Для цього ведучий ставить стільці та кладе на них різні предмети, наприклад, мандарин, цукерку, пульт від телевізора та інше. Завдання учасників із зав’язаними очима, визначити "п’ятою точкою" на якому предметі вони сидять. Руками чіпати стілець заборонено.

Донести мандарини

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Для цього конкурсу гості діляться на дві команди. В кінці кімнати ставляться два підноси, на яких лежать мандарини. Завдання кожного учасника - якомога швидше добігти до таці, взяти столову ложку в рот, покласти в неї мандарин і донести його до своєї команди, не впустивши фрукт. Перемагає та команда, яка швидше перенесе всі мандарини.

Еліас

Чудовий варіант для компанії - популярна гра "Еліас". У ній потрібно пояснювати і відгадувати слова на швидкість у командах від 2 осіб. Діти також можуть приєднатися до гри. Її друковану версію можна придбати в магазині або безкоштовно завантажити у Google Play або App Store.

Вгадай родича

Для цієї гри одному учаснику закривають очі і надівають на руки рукавички. До нього по черзі підходять інші гості, а учасник із зав'язаними очима повинен визначити, хто з родичів стоїть перед ним. Гра ускладнена тим, що в рукавичках зробити це складно.

Новорічна заметіль

Грати у "Новорічну заметіль" може парна кількість осіб. На кожну пару потрібна одна сніжинка із паперу. Суть гри полягає в тому, щоб здути сніжинку зі столу. Для цього учасники сідають навпроти кожного боку стола. Переможцю можна видати солодкий приз.

Вважається, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Щоб рік прийдешній був вдалим, існує низка прикмет, чого не можна у новорічну ніч. Дехто вважає їх забобонами і не вірить у ці прикмети, а дехто переконаний, що все ж краще їх дотримуватися, аби не накликати лиха.

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