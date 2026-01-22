“Весілля” із пасербицею у “Дії”: в Україні покарали чоловіка через шлюб

Чоловік уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок чоловікові, який розробив незвичну схему для втечі за кордон. Аби виїхати до Польщі в умовах воєнного стану, він офіційно одружився з донькою своєї дружини, яка має інвалідність.

Про це йдеться у вироку суду.

Схема для втечі за кордон

Як встановило слідство, обвинувачений, мешканець Запорізької області, добре знав про обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку. Розуміючи, що закон дозволяє перетин кордону для супроводу дружини з інвалідністю, він вирішив цим скористатися.

Об'єктом «фіктивного кохання» стала його власна падчерка, яка має II групу інвалідності. 12 грудня 2025 року чоловік за допомогою мобільного додатка «Дія» уклав із дівчиною шлюб, а згодом отримав офіційне свідоцтво в одному з відділів ДРАЦС Запоріжжя.

У вироку суду зазначається, що цей крок був лише «випробуванням плану», який чоловік збирався надалі використовувати для незаконного переправлення інших осіб через кордон.

Провал у Раві-Руській

17 січня 2026 року новоспечене «подружжя» прибуло до пункту пропуску «Рава-Руська» на Львівщині. Чоловік пред'явив прикордонникам свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда пасербиці. Однак прикордонна служба швидко розкусила задум — нетипові родинні зв'язки та обставини укладання шлюбу викликали підозру.

Чоловіка затримали.

Версія підсудного

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Свій вчинок він пояснив відчаєм: його громада знаходиться безпосередньо на лінії фронту під постійними обстрілами. За його словами, у селі наразі проводиться обов'язкова евакуація, і він хотів виїхати з родиною за кордон.

Вирок суду

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей та складну ситуацію в регіоні проживання обвинуваченого. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Рішення суду:

Визнати винним та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування реального терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Нагадаємо, у Житомирі до іспитового терміну засудили жінку, яка погодилась одружитися з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації.