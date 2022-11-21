Весілля на Майдані, які святкували тисячі протестувальників: як живуть пари революціонерів

Обидві революції - Помаранчева та Гідності і досі асоціюються з весільним бумом. Молодят вінчали посеред наметів та барикад, а медовий місяць був лише мрією, йдеться в ТСН.

Дві Христини чекають на своїх чоловіків з фронту, турбуються про своїх дітей і зберігають світлини з Майдану, адже кожну з них свого часу називали нареченою революції, з різницею у 10 років.

Христина Єсейкіна - мати шістьох дітей. І вона, і її чоловік Юрій народилися на Волині, але познайомилися у Києві, на Майдані. Довго один до одного не приглядалися і побралися вже за два тижні після першої зустрічі.

Христина каже, чоловік її завжди був активний і не стояв осторонь від подій у країні. Майдан, АТО, а після повномасштабного вторгнення гарячі точки на Сході та Півдні. Наразі після контузії відновлюється у шпиталі.

Наймолодшому сину пари Захарчику майже рік і під час свого народження, він був героєм одного з сюжетів ТСН. Тоді в сюжеті йшлося, як 15-річний хлопець прийняв пологи у своєї матері. У Христини були стрімкі пологи і народжувати вона почала прямо на порозі перінатального центру. Поки батько кликав лікарів, поруч був лише старший син.

Юрій та Христина упевнені: їхня зустріч 18 років тому була не випадковою. Кажуть, їхня любов з кожним днем лише міцніє.

“Що весілля таке було не шкодую, але шкодую білу сукню. Досі хочеться білу сукню”, - кажу жінка.

А Христина Клех зі Львова своєму 5-місячному сину Яремі часто показує весільну світлину, що прикріплена на стіні спальні. Вона зроблена 2014 року під час Революція Гідності, коли вона і її чоловік побралися на Майдані. Тоді в них було справжнє весілля - з вінчання, урочистою ходою з музиками та піснями і вітаннями з великої сцени і від тисячі незнайомих людей.

Христина згадує, що про таке весілля навіть не уявляла собі, адже з Данилом вони було знайомі ще до Майдану і планували одружитися влітку 14-го. Утім, коханий вирішив не чекати. “Каже: “Христя, давай одружимося на Майдані?”. Я така: “Та, добре, давай. Що нам того бракувало?”, - пригадує жінка.

Сукню довелося позичати у родичів. Христина тішиться, що фотографій з весілля багато, їх робили навіть перехожі.

Фото з весілля Христина дуже б хотіла знову і знову переглядати разом із коханим. Утім, Данило нині на службі. Як зростає його син Захарчик бачить лише онлайн. “Я бачив маленького буквально тільки 2 дні вживу. Решта тільки по відео. На жаль, війна, треба бути порізно. Я люблю їх дуже сильно”, - каже Данило.

Обидві Христини мріють, що війна скоро закінчиться, чоловіки повернуться додому і річниці весіль вони святкуватимуть у сімейному колі, згадуючи, як закохані серця назавжди поєднали революції.

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