Весільний бум у День закоханих: попри "вихідний" понеділок зали РАГСів заполонили закохані

Побратися у День закоханих цьогоріч в країні вирішили до півтори сотні пар.

Хоч зазвичай понеділок у РАГСів вихідний та сьогодні вони відчинили свої двері для охочих одружитися в День святого Валентина.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Сергій та Маргарита сьогодні першими мали одружувати у центральному РАГСі столиці, але на свої ж урочистості запізнилися. Як і їхні свідки. Що одружуються у День закоханих - ця пара називає випадковістю. «Коли подавали заяви, нам сказали, що ви можете 14 лютого, або пізніше. Ну ось ми і прийшли 14», - каже наречений.

Нареченій оперативненько одягають фату і під вінець. Допоки розписують пару, що запізнилася, у черзі на шлюб чекають решта молодят. У День закоханий вони одружуються не випадково. «Просто такий день чудовий, радісний, ми закохані, щасливі і вирішили цей день з усіма розділити», - каже наречена.

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Що понеділок, що холодно, що невтішні новини лунають звідусіль - їх ніщо не зупиняє. Кохання, запевняють, усе переможе. Тому без паніки і з посмішкою вони прямують у своє нове - подружнє життя.

Побратися у День закоханих цьогоріч в країні вирішили до півтори сотні пар. Позаторік, коли валентинів день припав на п'ятницю, пошлюбилося вдесятеро більше.«Якщо взяти таке саме 14 лютого, але 2020 року, це була п’ятниця, в Україні розписалося 2 тисячі пара, в цьому році заплановано біля 120-130 пар із усієї України», - кажуть в Мін’юсті.

Але ця цифри може змінитися, бо поки не відомо скільки закоханих у День закоханих скористається послугою "шлюб за добу".

Однак, цього разу молодята віддали перевагу не так Дню закоханих, як магії чисел. Весільний бум очікується 22.02.2022 - у день суцільних двійок. Лишень у Києві побереться майже 300 пар.

А з нагоди свята у Греції дайвери вирішили зануритися на морське дно, де дістали плакати із сердчеками. А одна з пар навіть поцілувалася.

У Великі Британії улаштували романтичну вечерю для левів. Доглядачі Лондонського звіринцю сподіваються, що після такого побачення Ар’я та Бану подарують їм левенят.

А на півдні Франції вирішили порадувати парочки вишуканою стравою - устрицями у формі серця. Подають їх для пар лише 14 лютого у мережі відомого ресторану на французькому узбережжі. Вирощують неподалік місцеві ферми. Одна порція устріць у формі серця коштує 95 доларів.

Тим часом у Таїланді 4 десятки пар вирішили піти під вінець у День святого Валентина. Але брати шлюб вирішили не банально - на слонах.