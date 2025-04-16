«Весільний „Мавік“ змінив хід війни»: військовий розповів, як кожен метр фронту контролюється з неба

Юрій Філатов / © ТСН

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Кожен метр фронту сьогодні контролюється з неба. Насиченість саме «Мавіками» з’явилася завдяки цивільним після повномасштабного вторгнення, які принесли «весільні дрони» на війну.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Євгену Плінському для ТСН розповів Юрій Філатов, який координує всі дрони в Третій штурмовій бригаді.

«Насиченість саме „Мавіками“ — це ініціатива, яка з’явилась з землі. Це така потреба, яка виникла спонтанно і була принесена в багатьох випадках саме тими цивільними, які прийшли у військо 2022-му році. Вони принесли з собою ці іграшкові, весільні дрони. І ці весільні дрони насправді змінили хід війни. Тому це залишається дуже важливим і було початком», — каже військовий.

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Втім, за його словами, за три роки повномасштабної війни змінився і підхід, і сприйняття цих дронів. По перше, більше ніхто не називає ці дрони «весільними».

«Тому що це основа насправді всієї роботи. Відповідно зараз працює система, і вона побудована ешелоновано. Вже не не так, що там розрахунок сам собі кудись поїхав, сам собі кудись полетів, сам собі щось знайшов і потім доповідає. Воно вже працює не так. Зараз це система спостережних пунктів, яка управляється централізовано, у якої є чітке розуміння завдання кожної групи. Кожен метр фронту контролюється з неба», — розповів Юрій Філатов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третя ШТУРМОВА ВПЕРШЕ розкриває ТАЄМНИЦІ своїх ДРОНІВ: ЕШЕЛОНОВАНА зона УРАЖЕННЯ ворога