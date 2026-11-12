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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Весна посеред осені: на Україну насувається різке потепління до +19

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко та Укргідрометцентру: завтра потеплішає до +19°, а на вихідних повернуться прохолода, грози, шквальний вітер та мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли про погоду в Україні

Синоптики розповіли про погоду в Україні / © ТСН

В Україну насувається різке, але вкрай нестабільне потепління, яке принесе із собою не лише високі градуси, а й шквальні зливи з першим снігом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Травневе тепло до +19°: прогноз Наталки Діденко

Уже завтра погода влаштує українцям справжній сюрприз. На нас чекає стрімкий температурний стрибок, — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

  • У більшості областей повітря прогріється від 10 до 15 градусів тепла.

  • На півдні країни взагалі запанує справжній «травень» — там стовпчики термометрів показуватимуть до +19 градусів!

  • На заході буде свіжіше — від 8 до 10 градусів вище нуля.

Повернення прохолоди, грози та сніг у Карпатах

Утім, це погодне «вікно» відкриється лише на один день. Укргідрометцентр попереджає: вже на вихідних в Україну знову повернеться стабільна осіння прохолода, очікується різке зниження температури та опади.

На Закарпатті навіть можливі осінні грози, є ризик підвищення рівня води в річках, а високо в Карпатах — мокрий сніг. Негода також супроводжуватиметься штормовими поривами вітру до 20 метрів за секунду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада

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