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Весна посеред осені: на Україну насувається різке потепління до +19
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко та Укргідрометцентру: завтра потеплішає до +19°, а на вихідних повернуться прохолода, грози, шквальний вітер та мокрий сніг.
В Україну насувається різке, але вкрай нестабільне потепління, яке принесе із собою не лише високі градуси, а й шквальні зливи з першим снігом.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Травневе тепло до +19°: прогноз Наталки Діденко
Уже завтра погода влаштує українцям справжній сюрприз. На нас чекає стрімкий температурний стрибок, — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
У більшості областей повітря прогріється від 10 до 15 градусів тепла.
На півдні країни взагалі запанує справжній «травень» — там стовпчики термометрів показуватимуть до +19 градусів!
На заході буде свіжіше — від 8 до 10 градусів вище нуля.
Повернення прохолоди, грози та сніг у Карпатах
Утім, це погодне «вікно» відкриється лише на один день. Укргідрометцентр попереджає: вже на вихідних в Україну знову повернеться стабільна осіння прохолода, очікується різке зниження температури та опади.
На Закарпатті навіть можливі осінні грози, є ризик підвищення рівня води в річках, а високо в Карпатах — мокрий сніг. Негода також супроводжуватиметься штормовими поривами вітру до 20 метрів за секунду.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада