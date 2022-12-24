"Весна серед зими": синоптик дав неочікуваний прогноз на січень 2023 року

Є дуже велика ймовірність, що половина січня по всій країні буде аномально теплою та більш характерною на початок квітня, аніж на січень.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"До більшої частини Європи надходитимуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану, які можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європейського континенту.

Таким чином, по всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно сильно тепла погода в усіх регіонах. Температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0 +5 в нічний період, та до +7+10 градусів вдень, на півдні України до +13+16, але очікується і багато дощів, вночі подекуди з мокрим снігом", - сказав синоптик.

Щодо другої половини січня, за даними Щедріна, то тут вже навпаки - зима нарешті вступить в свої права, і принесе снігопади та значне похолодання, але прогноз ще можливо прийдеться корегувати, але не суттєво.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що зима 2022-2023 буде в Україні теплішою, ніж минула. Звісно, що заходитиме і арктичне холодне повітря, проте ці періоди будуть короткочасними та з мінімальною температурою вночі до -15…-20 градусів.

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Погода в регіонах, зима в Україні розгулялася по-справжньому

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