Весна вже на порозі: погода в Україні шокує аномальним теплом

Погода знову зміниться. Синоптики дали оптимістичний прогноз на найближчі дні.

Якою буде погода – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Новий прогноз від синоптиків, який потішить кожного українця! Вже від 8 січня знову стане тепліше. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4+9 градусів, на заході місцями до +9+11, у центральних областях +7+12 градусів, а в південній частині очікуються весняні +9+14 градусів! Вітер сьогодні повіватиме із південного заходу, буде рвучким, часом навіть сильним. Найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат – із мокрим снігом. Вдень у середу в Україні переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах.

Також читайте Погода буде нетиповою для середини зими: синоптикиня поділилася прогнозом

А ввечері 8 січня дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі України. Тепло в середу буде і в Києві. Вночі +2+4, вдень +5+7 градусів. Більша частина доби 8 січня – без опадів, лише ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.

9-10 січня в Україні втримається тепла погода. Такий прогноз дала синоптикиня Наталка Діденко. Та й в цілому на нас чекає доволі теплий січень. Фахівці українського Гідрометцентру повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Це досить відчутно як для зимового місяця. Як розповіла ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, опади можливі лише через чотири-п’ять днів після початку року.

Наталія Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15-градусних морозів, а абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був востаннє понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюх та інших погодних катаклізмів. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-79 мм, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів була і в листопаді, і в грудні. Однак у січні це буде не дощ, а сніг. І якщо 1 мм опадів – це приблизно 1 см снігу, який щойно випав, то матимемо у середньому по країні 3-8 см снігового покриву. Втім, очевидно, що у північних регіонах і в горах снігу має бути значно більше, на півдні – менше і не виключено, що там зима у січні виявиться безсніжною.

А ось узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься, часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних. Закарпатці весь січень матимуть "європейську" зиму: вдень 0-3 градуси тепла, вночі не нижче за -3 градуси. Опади можливі майже щодня, але незначні і в основному у вигляді дощу та мокрого снігу.

У Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді снігу випаде помітно менше, а морози будуть сильніші, до -5 градусів. У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від -2 до +1 градуса вдень і до -5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому "ковзанка" на вулицях і дорогах гарантована. У третій декаді січня температура підвищиться до +1-2 градусів удень і до -2-3 градусів уночі, але опадів не поменшає.

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – дуже холодно не буде: не нижче -3 градусів удень і до -5 градусів уночі. Морозна погода триматиметься весь січень, навіть удень буде не вище нуля градусів, лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потеплішає до +1 градуса. У третій декаді опади посиляться, падатиме мокрий сніг з льодовим дощем, тому не складно уявити, що творитиметься під ногами пішоходів і під колесами автомобілів.

З-поміж центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів: 13-14 і 17-18 січня, а на додачу від 23 до 25 січня тут очікується мокрий сніг з дощем. Та й загалом дні, коли не сніжитиме, можна буде перелічити на пальцях. Невеликі морози, до -3 градусів удень і до -5 вночі, триматимуться на Полтавщині весь місяць. Жартома можна сказати, що полтавці "заберуть собі" весь сніг, призначений для центру України. Адже в інших областях сніжитиме набагато менше, це буде сніг з дощем. Лише на Вінниччині триматимуться морози до -3 градусів удень і до -5 вночі. У решті центральних областей протягом місяця очікуються невеликі температурні гойдалки навколо нуля градусів: щотижня на 2-3 градуси вгору чи донизу.

У кожній з трьох східних областей – це Харківська, Донецька і Луганська – у січні прогнозується різна погода. На Харківщині буде зимно весь місяць. Температура вдень триматиметься на рівні 1-3 градуси морозу, вночі – 3-4 морозу. Сніжитиме багато, особливо до 11 січня, а потім від 14 до 18 січня, проте ближче до кінця місяця опадів поменшає. У Луганській області плюсова температура затримається майже всю першу половину місяця: вдень навіть до +4 градусів, опадів майже не буде. У другій половині похолодає до 0-1 градуса морозу вдень і до -2-4 уночі, випаде невеликий мокрий сніг. На Донбасі перша декада буде теплою, вдень +1-2 градуси, вночі 0-2 морозу, але "мокрою": майже щодня падатиме мокрий сніг з дощем. Надалі температура знизиться до 0-1 градусів морозу, опадів майже не прогнозується.

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів, ні снігу тут не прогнозується. Та й дощів випаде обмаль. Очікуємо чимало сонячних днів. Денна температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, у Криму інколи перевищуватиме +10, вночі – 0 градусів і вище. Тільки у Запорізькій області, яка розташована північніше, буде прохолодніше на 2-3 градуси. Запоріжці побачать і сніг: після 5 січня до них дійшов циклон з Полтавщини і затримається на тиждень, витрушуючи залишки мокрого снігу з дощем.

Як видно, прогноз погоди від Інтернет-синоптиків набагато суворіший за передбачення фахівців Укргідрометцентру: перші вважають, що січень буде по-справжньому зимовим, хоча й не дуже морозним, а другі очікують досить теплої, малосніжної і похмурої середини зими.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВЕСНА ВЖЕ НА ПОРОЗІ! Погода в Україні шокує аномальним теплом!

Читайте також: