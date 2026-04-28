Весняні заморозки нищать майбутній урожай в Україні — які продукти подорожчають

Сильні заморозки нищать майбутній урожай / © Associated Press

Реклама

Рахувати остаточні збитки ще зарано, але вони точно будуть. Українські аграрії ведуть запеклу боротьбу за майбутній урожай, адже весняні заморозки вперто не покидають територію країни і можливі навіть у травні.

Які культури вже постраждали найбільше та як погодні вибрики вдарять по гаманцях українців — з'ясовувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Сади під ударом: абрикоси «в дефіциті»

У розсадниках на Київщині квіти на абрикосах потемніли від морозу. Співвласниця розсадника Марина Бережна зазначає, що в окремі ночі температура падала до -3°C.

Реклама

Марина Бережна, співвласниця розсадника: «Ось тут навіть видно, що вони поморщилися. Ну тут небагато — перший рік плодоношення, можливо, другий, але кілограм, я думаю, був би. Рослина жива, але зміщується її ріст на пізніше».

Ще гірша ситуація на Закарпатті: в одному з господарств мороз знищив майже всі 20 гектарів абрикосів та половину черешень. Синоптики кажуть — це найжорсткіші заморозки за останні три десятиліття.

Тетяна Адаменко, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру: «За останні два десятиліття морозів у нас не було хіба що пару років. Під час цих заморозки температура повітря опускалась до мінус 1-8 градусів, а на поверхні ґрунту навіть до мінус 11».

Озимина на межі: ріпак тріщить від холоду

Фермери на Дніпропетровщині щоранку об'їжджають поля. Якщо пшениця ще тримається, то посіви ріпаку викликають серйозне занепокоєння.

Реклама

Станіслав Андрусішин, фермер: «Пшеничку прихватило, пшениця вся стікляна, хрустить. На даній рослині (ріпаку) ми вже спостерігаємо розтріскування — це було пошкодження морозом. Туди буде заходити інфекція, шкідник, і це призведе до втрат від 20 до 40%».

Аграрії намагаються рятувати посіви амінокислотами та гербіцидним захистом, проте витрати на гектар ріпаку вже сягають 25-30 тисяч гривень. Якщо травневі морози повторяться, від деяких культур доведеться відмовлятися через нерентабельність.

Що буде з цінами у магазинах?

Експерти попереджають: здорожчання неминуче. На вартість харчів вплине не лише негода, а й зростання витрат на пальне та добрива.

Володимир Івченко, гендиректор НДІ "Украгропромпродуктивність": «Складові, які до цінової ситуації будуть основні — дизпаливо піднялося у ціні на 30-40%, бензин на 15-20%. А це і логістика, і затрати. Мінеральні добрива підняли на 30-35%. Рівень ціни десь підніметься».

Реклама

Фермери продовжують боротьбу: на Закарпатті димом проганяють холоднечу з садів, а в інших регіонах вкривають рослини агроволокном. Проте всі з острахом чекають травневих ночей, які останніми роками стають для врожаю фатальними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖАХЛИВИЙ вибух у Львові! Дефіцит НРК на фронті! Реакція держави вражає! | ТСН 12:00 28 КВІТНЯ

Новини партнерів