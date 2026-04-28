ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Весняні заморозки нищать майбутній урожай в Україні — які продукти подорожчають

Весняні приморозки до -8°C знищують врожай фруктів та озимини в Україні. Експерти розповіли, які культури постраждали найбільше та на скільки зростуть ціни в магазинах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
Коментарі
Сильні заморозки нищать майбутній урожай / © Associated Press

Рахувати остаточні збитки ще зарано, але вони точно будуть. Українські аграрії ведуть запеклу боротьбу за майбутній урожай, адже весняні заморозки вперто не покидають територію країни і можливі навіть у травні.

Які культури вже постраждали найбільше та як погодні вибрики вдарять по гаманцях українців — з'ясовувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Сади під ударом: абрикоси «в дефіциті»

У розсадниках на Київщині квіти на абрикосах потемніли від морозу. Співвласниця розсадника Марина Бережна зазначає, що в окремі ночі температура падала до -3°C.

Марина Бережна, співвласниця розсадника: «Ось тут навіть видно, що вони поморщилися. Ну тут небагато — перший рік плодоношення, можливо, другий, але кілограм, я думаю, був би. Рослина жива, але зміщується її ріст на пізніше».

Ще гірша ситуація на Закарпатті: в одному з господарств мороз знищив майже всі 20 гектарів абрикосів та половину черешень. Синоптики кажуть — це найжорсткіші заморозки за останні три десятиліття.

Тетяна Адаменко, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру: «За останні два десятиліття морозів у нас не було хіба що пару років. Під час цих заморозки температура повітря опускалась до мінус 1-8 градусів, а на поверхні ґрунту навіть до мінус 11».

Озимина на межі: ріпак тріщить від холоду

Фермери на Дніпропетровщині щоранку об'їжджають поля. Якщо пшениця ще тримається, то посіви ріпаку викликають серйозне занепокоєння.

Станіслав Андрусішин, фермер: «Пшеничку прихватило, пшениця вся стікляна, хрустить. На даній рослині (ріпаку) ми вже спостерігаємо розтріскування — це було пошкодження морозом. Туди буде заходити інфекція, шкідник, і це призведе до втрат від 20 до 40%».

Аграрії намагаються рятувати посіви амінокислотами та гербіцидним захистом, проте витрати на гектар ріпаку вже сягають 25-30 тисяч гривень. Якщо травневі морози повторяться, від деяких культур доведеться відмовлятися через нерентабельність.

Що буде з цінами у магазинах?

Експерти попереджають: здорожчання неминуче. На вартість харчів вплине не лише негода, а й зростання витрат на пальне та добрива.

Володимир Івченко, гендиректор НДІ "Украгропромпродуктивність": «Складові, які до цінової ситуації будуть основні — дизпаливо піднялося у ціні на 30-40%, бензин на 15-20%. А це і логістика, і затрати. Мінеральні добрива підняли на 30-35%. Рівень ціни десь підніметься».

Фермери продовжують боротьбу: на Закарпатті димом проганяють холоднечу з садів, а в інших регіонах вкривають рослини агроволокном. Проте всі з острахом чекають травневих ночей, які останніми роками стають для врожаю фатальними.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie