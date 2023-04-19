Весняний наступ росіян захлинувся: експерт розповів, кого покарає Путін за провал

Аналітик зауважив, що за останній рік не бачив якихось фактів покарань в оточенні Путіна.
Голова ГУР Кирило Буданов вчергове підтвердив на офіційному рівні, що зимово-весняний наступ росіян на Сході України захлинувся, тому що на адмінкордони ні Донеччини, ні Луганщини до 31 березня ніхто не вийшов.
На кого з російського керівництва можуть покласти відповідальність за такий провал та чи покладуть взагалі, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua керівник Центру громадської аналітики “Вежа” Валерій Клочок.
Аналітик зауважив, що за останній рік не бачив якихось фактів покарань в оточенні Путіна.
"Ну хтось вмер випадково, можливо десь хтось загинув з генералів. Але вище військово-політичне керівництво залишилося те саме. Днями була інформація про те, що Патрушев і Герасимов хотіли саботувати наступ минулого року. Але ні Герасимов, ні Патрушев не займали такої позиції, про це, до речі, говорив Буданов також. Тому покарання ніякого немає", – каже експерт.
За словами Клочка, призначення Суровікіна на посаду керівника так званої "СВО", не змінило ситуацію на користь РФ. Але змінюючи вище військово-політичне керівництво на певних ділянках фронту, Путін мотивує нового керівника робити більш радикальні та ефективні дії.
"Це закон менеджменту — якщо керівна ланка працює погано, ти змінюєш її і новий керівник себе показує; не показав — міняєш назад. Це вказує на те, що Путін за допомогою інструментів менеджменту намагається реалізовувати свої цілі. Про покарання не йдеться", – зазначає Клочок.
Путін і ПВК
Коментуючи скандал з Пригожиним і Шойгу, експерт вважає, що все-таки Путін вірить в ефективність приватних військових кампаній, де вони більш зухвало воюють саме живою силою.
"В нього іншого ресурсу сьогодні недостатньо в повній мірі, щоб забезпечити наступальні операції саме броньованою технікою та іншим військовим обладнанням. Своїх планів вони не досягли. Але вголос вони про це не говорять. Тим паче, змінити план — перевзутися в повітрі не є для них проблемою. Вони пояснюють це тим, що території, які вже є російськими, захоплені "українськими нацистами" і вони повинні їх відвоювати. Процес може бути довгим", — попередив експерт.
Цілі диктатора у війні
На його думу, Путін ще не завершив досягнення своїх цілей і вони можуть бути змінені.
"Наприклад, Путін може ухвалити рішення окопуватися, знищувати ворога під час його наступу, а далі відновити вже свій контрнаступ. Таке може бути. В умовах війни це абсолютно прийнятна тактика для будь-якої сторони", — підсумував Валерій Клочок.
Нагадаємо, що замість очікуваного наступу з півночі, півдня або північного сходу росіяни вирішили зосередитися на Донбасі і кидають усі сили для виходу на адміністративні кордони Донецької області.
За словами аналітиків ISW, загальний наступ РФ наближається до кульмінації. За інформацією ГУР, Росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку.
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