Весняний наступ росіян захлинувся: експерт розповів, кого покарає Путін за провал

Аналітик зауважив, що за останній рік не бачив якихось фактів покарань в оточенні Путіна.

Голова ГУР Кирило Буданов вчергове підтвердив на офіційному рівні, що зимово-весняний наступ росіян на Сході України захлинувся, тому що на адмінкордони ні Донеччини, ні Луганщини до 31 березня ніхто не вийшов.

На кого з російського керівництва можуть покласти відповідальність за такий провал та чи покладуть взагалі, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua керівник Центру громадської аналітики “Вежа” Валерій Клочок.

Аналітик зауважив, що за останній рік не бачив якихось фактів покарань в оточенні Путіна.

"Ну хтось вмер випадково, можливо десь хтось загинув з генералів. Але вище військово-політичне керівництво залишилося те саме. Днями була інформація про те, що Патрушев і Герасимов хотіли саботувати наступ минулого року. Але ні Герасимов, ні Патрушев не займали такої позиції, про це, до речі, говорив Буданов також. Тому покарання ніякого немає", – каже експерт.

За словами Клочка, призначення Суровікіна на посаду керівника так званої "СВО", не змінило ситуацію на користь РФ. Але змінюючи вище військово-політичне керівництво на певних ділянках фронту, Путін мотивує нового керівника робити більш радикальні та ефективні дії.

"Це закон менеджменту — якщо керівна ланка працює погано, ти змінюєш її і новий керівник себе показує; не показав — міняєш назад. Це вказує на те, що Путін за допомогою інструментів менеджменту намагається реалізовувати свої цілі. Про покарання не йдеться", – зазначає Клочок.

Путін і ПВК

Коментуючи скандал з Пригожиним і Шойгу, експерт вважає, що все-таки Путін вірить в ефективність приватних військових кампаній, де вони більш зухвало воюють саме живою силою.

"В нього іншого ресурсу сьогодні недостатньо в повній мірі, щоб забезпечити наступальні операції саме броньованою технікою та іншим військовим обладнанням. Своїх планів вони не досягли. Але вголос вони про це не говорять. Тим паче, змінити план — перевзутися в повітрі не є для них проблемою. Вони пояснюють це тим, що території, які вже є російськими, захоплені "українськими нацистами" і вони повинні їх відвоювати. Процес може бути довгим", — попередив експерт.

Цілі диктатора у війні

На його думу, Путін ще не завершив досягнення своїх цілей і вони можуть бути змінені.

"Наприклад, Путін може ухвалити рішення окопуватися, знищувати ворога під час його наступу, а далі відновити вже свій контрнаступ. Таке може бути. В умовах війни це абсолютно прийнятна тактика для будь-якої сторони", — підсумував Валерій Клочок.