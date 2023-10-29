Військовий аналітик порівняв війну 2014 року із повномасштабною: різниця кардинальна

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що війна 2014 року та повномасштабна категорично відрізняються.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

Ветеран АТО зауважив, що війна тоді та зараз дуже різко відрізняється.

"Це була маневрова війна. Тоді були окуповані населені пункти і ті, які ми звільняли. А між ними була одна величезна "сіра зона", без цих тисячі кілометрових ліній із окопами. Так, 2014 року були окремі позиції, які потрібно було тримати. Але вони були окремі. Фронту, як такого не було. Він склався восени 2014, коли цей конфлікт почали заморожувати. Наступні 7 років була війна малої інтенсивності", - казав він.

Євген Дикий зазначив, що війна 2015-2020 року зараз нагадує те, що відбувається зараз на північних кордонах України.

"Це не було курортом для бійців, але від 2015 до 2020 року – це був конфлікт малої інтенсивності. У нас те саме зараз відбувається на північному кордоні. Тоді війна була хаотична, мало організована. Наші доробати були взагалі партизанами. По факту регулярні частини почали воювати влітку 2014 року. А армія по-суті сформувалась восени 2014 року", - зауважив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Євген Дикий про війну: Відбувається змагання, в кого першого закінчаться люди!

Нагадаємо, експерт розповів про провал РФ біля Авдіївки.

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