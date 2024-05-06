Ветеран на протезі рушив з Києва, щоб зібрати кошти на реабілітацію для тяжкопораненого побратима: як допомогти

Ветеран російсько-української війни Сергій Храпко вирушає на протезі з Києва до Борисполя. Захисник України ще за часів АТО втратив 2 кінцівки.

Зараз він хоче допомогти побратиму Олександру Надточію, який зараз проходить дуже складну реабілітацію на Львівщині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Олександр Надточій - батько трьох дітей, який добровольцем пішов захищати Україну

Сергій Храпко втратив руку та ногу ще в часи АТО. Олександр Надточій потребує складної та тривалої реабілітації. Вони познайомилися в реабілітаційному центрі і зараз Сергій має зробити для Олександра звичайне диво - як побратим для побратима.

Сергій Храпко

У реабілітаційному центрі на Львівщині 45-річний доброволець Олександр Надточій займається з ерготерапевтом. До повномасштабного вторгнення він жив у Києві. Був викладачем у військовому училищі. Батько трьох дітей каже - на війну добровольцем пішов саме заради родини.

Олександр Надточій у реабілітаційному центрі

Влітку 22-го він отримав мінно-вибухове поранення, довго був у комі, втратив здатність ходити та говорити. Він довго лікувався, проходив реабілітацію в Україні та за кордоном.

"Сашко приїхав до нас у вересні 2023 року. Він довготривало перебував в іншому закладі. Коли вперше ми його побачили - пацієнт був повністю знерухомлений, він сам сісти не міг", - каже директорка реабілітаційного центру, невролог Ірина Лірник.

Тут нарешті сталося те, на що так чекали рідні і друзі - звичайні навички почали повертатися до Олександра.

"У нього збережені когнітивні функції, але йому дуже важко втримати увагу довше ніж 2 хвилини, він не міг сидіти, він починав кричати", - каже ерготерапевт Андріана Кріль.

Він і зараз вимушено кричить - коли рухається, коли долає перешкоди, коли просто йде по вулиці, але цей крик, пояснюють реабілітологи, не має лякати - це означає, що він себе примушує і бореться.

Олександр Надточій

Реабілітація захисника коштує 5600 грн на добу

В Олександра є всі шанси на відновлення, але ще тривалий час він має бути під наглядом лікарів. Нині вартість лікування у реабілітаційний центр обходиться у 5600 гривень на добу. І це зі знижкою. Багатодітна родина Олександра, яка мешкає в одному з київських гуртожитків, таких грошей не має.

У цей реабілітаційний центр підтримати побратимів восени минулого року приїхав і Сергій Храпко. Сам він був поранений ще в 2015 році і тепер часто ходить по шпиталях та реабілітаційних центрах, аби розповісти, що за будь яких обставин життя може бути насиченим.

QR-код, щоб допомогти зі збором коштів для реабілітації Олександра Надточія

Сергій Храпко хоче зібрати гроші для побратима

Але для Олександра цей шлях значно довший. Було очевидно, реабілітація допомагає, але з кожним днем все складніше знаходити благодійників, які допоможуть. І, відповідно, такі немалі гроші брати немає де. Тоді Храпко і вирішив - збере гроші для Надточія, завдяки тому, шо вміє робити найкраще - завдяки спорту. Він стріляє з лука, займається серфінгом, вже підкорив гірськолижні схили, а минулої весни разом разом з побратимом Олександром Шевцовим пройшли пішки 120 кілометрів з Києва до Житомира. Вони крокували у спеку на протезах, майже ніколи не були самотні - дорогою до них хто тільки не доєднувався. І тепер Сергій вирішив - треба знову йти.

Сергій Храпко

Ось цей QR-код - сьогодні його супутник. Сергій сподівається - кожен крок буде привертати увагу людей і щоб підтримати і Сергія в його марафоні, і Олександра в реабілітації люди робитимуть пожертви.

Піший марафон триватиме один день. Якщо ж дійшовши до Борисполя на протезі, Сергій не збере потрібну суму, то повертатиметься додому також пішки - подовживши тривалість марафону. Йому даватиме сили віра, що колись так само крокуватиме рідним Києвом і Олександр, і поруч з ним буде дружина та троє його дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зважився на довгий шлях на протезі заради побратима! Такої підтримки і не очікував!

Нагадаємо, росіяни вдарили КАБами і знесли цілу вулицю в селі на Харківщині.

Читайте також: