Ветеран на протезі рушив з Києва, щоб зібрати кошти на реабілітацію для тяжкопораненого побратима: як допомогти

Олександр Надточій потребує складної та тривалої реабілітації.
Ветеран російсько-української війни Сергій Храпко вирушає на протезі з Києва до Борисполя. Захисник України ще за часів АТО втратив 2 кінцівки.
Зараз він хоче допомогти побратиму Олександру Надточію, який зараз проходить дуже складну реабілітацію на Львівщині.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Олександр Надточій - батько трьох дітей, який добровольцем пішов захищати Україну
Сергій Храпко втратив руку та ногу ще в часи АТО. Олександр Надточій потребує складної та тривалої реабілітації. Вони познайомилися в реабілітаційному центрі і зараз Сергій має зробити для Олександра звичайне диво - як побратим для побратима.
У реабілітаційному центрі на Львівщині 45-річний доброволець Олександр Надточій займається з ерготерапевтом. До повномасштабного вторгнення він жив у Києві. Був викладачем у військовому училищі. Батько трьох дітей каже - на війну добровольцем пішов саме заради родини.
Влітку 22-го він отримав мінно-вибухове поранення, довго був у комі, втратив здатність ходити та говорити. Він довго лікувався, проходив реабілітацію в Україні та за кордоном.
"Сашко приїхав до нас у вересні 2023 року. Він довготривало перебував в іншому закладі. Коли вперше ми його побачили - пацієнт був повністю знерухомлений, він сам сісти не міг", - каже директорка реабілітаційного центру, невролог Ірина Лірник.
Тут нарешті сталося те, на що так чекали рідні і друзі - звичайні навички почали повертатися до Олександра.
"У нього збережені когнітивні функції, але йому дуже важко втримати увагу довше ніж 2 хвилини, він не міг сидіти, він починав кричати", - каже ерготерапевт Андріана Кріль.
Він і зараз вимушено кричить - коли рухається, коли долає перешкоди, коли просто йде по вулиці, але цей крик, пояснюють реабілітологи, не має лякати - це означає, що він себе примушує і бореться.
Реабілітація захисника коштує 5600 грн на добу
В Олександра є всі шанси на відновлення, але ще тривалий час він має бути під наглядом лікарів. Нині вартість лікування у реабілітаційний центр обходиться у 5600 гривень на добу. І це зі знижкою. Багатодітна родина Олександра, яка мешкає в одному з київських гуртожитків, таких грошей не має.
У цей реабілітаційний центр підтримати побратимів восени минулого року приїхав і Сергій Храпко. Сам він був поранений ще в 2015 році і тепер часто ходить по шпиталях та реабілітаційних центрах, аби розповісти, що за будь яких обставин життя може бути насиченим.
Сергій Храпко хоче зібрати гроші для побратима
Але для Олександра цей шлях значно довший. Було очевидно, реабілітація допомагає, але з кожним днем все складніше знаходити благодійників, які допоможуть. І, відповідно, такі немалі гроші брати немає де. Тоді Храпко і вирішив - збере гроші для Надточія, завдяки тому, шо вміє робити найкраще - завдяки спорту. Він стріляє з лука, займається серфінгом, вже підкорив гірськолижні схили, а минулої весни разом разом з побратимом Олександром Шевцовим пройшли пішки 120 кілометрів з Києва до Житомира. Вони крокували у спеку на протезах, майже ніколи не були самотні - дорогою до них хто тільки не доєднувався. І тепер Сергій вирішив - треба знову йти.
Ось цей QR-код - сьогодні його супутник. Сергій сподівається - кожен крок буде привертати увагу людей і щоб підтримати і Сергія в його марафоні, і Олександра в реабілітації люди робитимуть пожертви.
Піший марафон триватиме один день. Якщо ж дійшовши до Борисполя на протезі, Сергій не збере потрібну суму, то повертатиметься додому також пішки - подовживши тривалість марафону. Йому даватиме сили віра, що колись так само крокуватиме рідним Києвом і Олександр, і поруч з ним буде дружина та троє його дітей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зважився на довгий шлях на протезі заради побратима! Такої підтримки і не очікував!
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