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"Везли дитину на День Миколая": у Запоріжжі прощаються з дітьми та їхніми родинами, яких вбив Путін

"Везли дитину на День Миколая": у Запоріжжі прощаються з дітьми та їхніми родинами, яких вбив Путін

Загиблі школярки Тетяна Сироватко та Катерина Лисенко. Колаж ТСН.ua

За словами правоохоронців, родичі однієї із загиблих родин ледве знайшли сили здати ДНК.

Стали відомі нові подробиці нещодавнього обстрілу Запоріжжя КАБами, які по місту 6 грудня вчергове випустила путінська армія. Внаслідок цих ударів серед 10 загиблих були цілі сім’ї з дітьми, декілька десятків людей дістали поранення.

Як повідомила в соцмережі директорка запорізької гімназії № 93 Оксана Гаркуша, внаслідок влучання загинули дві учениці цього навчального закладу. За даними місцевих правоохоронців, частина людей в момент "прильоту" перебували в автівках, які своєю чергою рухались поблизу одного з торговельних майданчиків міста.

Колектив гімназії № 93 в соцмережах уточнив, що серед загиблих були знайдені дві їхні учениці — 9-класниця Тетяна Сироватко та 6-класниця Катерина Лисенко.

Директорка гімназії Оксана Гаркуша в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: "Обидві дівчинки були дуже гарними та світлими. Це велика втрата для нас. Ці дівчатка – скарб для нас. Таня була старшокласницею, прибула до нас два роки тому з Вільнянського району. Пам’ятаю, як вона прийшла з мамою, я приймала документи. За ці два роки дівчина показала себе яскраво, гуртувала біля себе дітей. Була дуже порядною та вихованою дитиною. Класна керівниця Тані сказала, що це була дитина з Україною в серці. На патріотичних заходах вона була завжди першою. Під час "прильоту" Таня була в автівці з мамою (жінка теж загинула — Ред.)".

9-класниця Тетяна Сироватко загинула разом з мамою. Фото: соцмережі. / ©
9-класниця Тетяна Сироватко загинула разом з мамою. Фото: соцмережі.

Про молодшу ученицю директорка гімназії каже, що це була лідерка з дитинства:

"Катерину я вчила. Це дуже серйозна дитина, лідерка. В їхньому класі дуже багато хлопців, вона їм твердо казала, звертаючись: "Хлопці, у нас не списують. Хлопці, ви повинні вчитися". Була борцем за справедливість. Вона завжди мені казала наприкінці уроку: "Дякую вам за урок". Ця дитина була з дорослими думками, вміла аналізувати, вміла дійти до суті. Думаю, що вона могла мати дуже велике майбутнє. Була дуже талановитою".

6-класниця Катерина Лисенко. Загинула разом з мамою і татом. Фото: соцмережі. / ©
6-класниця Катерина Лисенко. Загинула разом з мамою і татом. Фото: соцмережі.

До цього очільниця гімназії додає: "Наскільки я зрозуміла, батьки Катерини кудись везли дитину на День святого Миколая. Можливо, щоб влаштувати свято".

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, коли прийшов час брати зразок ДНК у одного з родичів родини Лисенків, то рідний дядько Катерини ледве зміг пройти цю процедуру.

"Про Катерину Лисенко відомо, що вона перебувала в той момент з мамою і татом в автівці. Всі вони загинули. Рідний дядько Катерини, незважаючи на досвід роботи у правоохоронних органах, ледве зміг здати зразок ДНК — ця трагедія настільки сильно вдарила по ньому, що після втрати рідних він ледве зміг зробити всі необхідні процедури", — розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах Запоріжжя.

За словами вчителів цієї гімназії, сьогодні було прощання з ученицями. "Завтра буде похорон Тетяни, післязавтра — Катерини", — додала Оксана Гаркуша. 

Раніше повідомлялось про те, що росіяни в День святого Миколая вбили 14-річну Таню та 11-річну Катю з Запоріжжя

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