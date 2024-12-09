"Везли дитину на День Миколая": у Запоріжжі прощаються з дітьми та їхніми родинами, яких вбив Путін

Стали відомі нові подробиці нещодавнього обстрілу Запоріжжя КАБами, які по місту 6 грудня вчергове випустила путінська армія. Внаслідок цих ударів серед 10 загиблих були цілі сім’ї з дітьми, декілька десятків людей дістали поранення.

Як повідомила в соцмережі директорка запорізької гімназії № 93 Оксана Гаркуша, внаслідок влучання загинули дві учениці цього навчального закладу. За даними місцевих правоохоронців, частина людей в момент "прильоту" перебували в автівках, які своєю чергою рухались поблизу одного з торговельних майданчиків міста.

Колектив гімназії № 93 в соцмережах уточнив, що серед загиблих були знайдені дві їхні учениці — 9-класниця Тетяна Сироватко та 6-класниця Катерина Лисенко.

Директорка гімназії Оксана Гаркуша в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: "Обидві дівчинки були дуже гарними та світлими. Це велика втрата для нас. Ці дівчатка – скарб для нас. Таня була старшокласницею, прибула до нас два роки тому з Вільнянського району. Пам’ятаю, як вона прийшла з мамою, я приймала документи. За ці два роки дівчина показала себе яскраво, гуртувала біля себе дітей. Була дуже порядною та вихованою дитиною. Класна керівниця Тані сказала, що це була дитина з Україною в серці. На патріотичних заходах вона була завжди першою. Під час "прильоту" Таня була в автівці з мамою (жінка теж загинула — Ред.)".

9-класниця Тетяна Сироватко загинула разом з мамою. Фото: соцмережі.

Про молодшу ученицю директорка гімназії каже, що це була лідерка з дитинства:

"Катерину я вчила. Це дуже серйозна дитина, лідерка. В їхньому класі дуже багато хлопців, вона їм твердо казала, звертаючись: "Хлопці, у нас не списують. Хлопці, ви повинні вчитися". Була борцем за справедливість. Вона завжди мені казала наприкінці уроку: "Дякую вам за урок". Ця дитина була з дорослими думками, вміла аналізувати, вміла дійти до суті. Думаю, що вона могла мати дуже велике майбутнє. Була дуже талановитою".

6-класниця Катерина Лисенко. Загинула разом з мамою і татом. Фото: соцмережі.

До цього очільниця гімназії додає: "Наскільки я зрозуміла, батьки Катерини кудись везли дитину на День святого Миколая. Можливо, щоб влаштувати свято".

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, коли прийшов час брати зразок ДНК у одного з родичів родини Лисенків, то рідний дядько Катерини ледве зміг пройти цю процедуру.

"Про Катерину Лисенко відомо, що вона перебувала в той момент з мамою і татом в автівці. Всі вони загинули. Рідний дядько Катерини, незважаючи на досвід роботи у правоохоронних органах, ледве зміг здати зразок ДНК — ця трагедія настільки сильно вдарила по ньому, що після втрати рідних він ледве зміг зробити всі необхідні процедури", — розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах Запоріжжя.

За словами вчителів цієї гімназії, сьогодні було прощання з ученицями. "Завтра буде похорон Тетяни, післязавтра — Катерини", — додала Оксана Гаркуша.

Раніше повідомлялось про те, що росіяни в День святого Миколая вбили 14-річну Таню та 11-річну Катю з Запоріжжя.

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