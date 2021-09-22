Везли з Коцюбинського аж до Макарова: під Києвом жінка померла у кареті швидкої

Фахівці кажуть, що у фонді реанімаційних ліжок на той момент вільні місця були лише у Макарові.

Під Києвом жінка померла у кареті швидкої, коли її везли з Коцюбинського аж до Макарова.

Мешканці Коцюбинського 19 вересня провели в останню путь свою односельчанку Нелю Кандаурову.

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Про це повідомляє спільнота "Громада Коцюбинського" у Facebook.

"Природа сумувала за людиною, яка так любила життя. Неля була щирою, доброзичливою та великим працелюбом. Багато років саме завдяки цим золотим рукам селище розквітало. Неля допомагала вирощувати і доглядати за квітами і рослинами в селищі, бо квіти були її життям. Шкода, що не вдалося врятувати таку молоду жінку, швидка так і не довезла її аж до Макарова", - йдеться у дописі.

Мешканка Коцюбинського, журналістка Ірина Федорів наголошує, що швидка везла Нелю через Київ.

Варто зазначити, що селище не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім Києва.

"Через Київ, до Макарова... Швидка... Це те, що я говорила на засідання підкомітету Верховної Ради, коли казала про те, що треба терміново приєднувати селище до Києва. Ми без медицини, без нормальної кількості пожежок... Пожежка на пожежу приїздила з Бучі...", - написала Ірина.

Журналістка пригадала, як після акції під комітетом, яка була у 2020 році, коли обговорювали питання Коцюбинського, так само померла інша жінка на прізвище Вовченко.

У Департаменті охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації ТСН.ua пояснили, що у Коцюбинському є сімейна амбулаторія лише первинної ланки.

"Куди доправляти пацієнта - вирішують лікарі швидкої на місці. Хворих, які потребують госпіталізації, везуть і в Бучу, і в Ірпінь, і в Макарів. Все залежить від наявності вільних місць у лікарнях, або від специфіки допомоги, коли пацієнт потребує якоїсь специфічною вузькопрофільної допомоги", - розповіли нам у Департаменті.

Керівниця Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Шарко у коментарі ТСН.ua зазначила, що вільні місця на той момент були лише у Макарові.

"У нас є фонд реанімаційних ліжок і на той момент лише там були вільні місця...", - підсумувала Шарко.

Довідка: Коцюбинське — селище у Київській області площею 87 га. Адміністративний анклав Святошинського району міста Києва, ексклав Бучанського району. Населення — 16,9 тисяч жителів. Засновано у 1900 році.

Зазначимо, що у липні 2020 року селище Коцюбинське Верховна Рада включила до Бучанського району Київської області. Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490, зокрема сім укрупнених районів Київської області замість нинішніх 25. Разом із цим до складу Бучанського району включена територія Коцюбинської селищної територіальної громади.

Нагадаємо:

17 липня 2020 року Верховна Рада ліквідувала 490 районів і створила замість них 138 нових .

. у вересні 2018 року Київська міська рада просила Раду розглянути приєднання селища Коцюбинське Київської області до столиці, і раніше Коцюбинське погодилося створити агломерацію з Києвом;

у липні 2020 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повторно виступив за приєднання Коцюбинського до Києва;

раніше Київський апеляційний суд визнав незаконним рішення про приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

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