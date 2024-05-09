“Ви маєте толпами стояти у ТЦК”: військовий різко висловився про чоловіків, які ховаються від мобілізації

Розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний “Пітбуль” різко висловився про чоловіків, які ховаються від мобілізації в Україні.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів, що його деморалізує те, що співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки принижують, коли вони роблять свою роботу.

“Мене деморалізує факт, коли хлопці з військкоматів роблять свою роботу, вручають повістки, а їх посилають на…, знімають на відео. Хлопці, ви самі повинні толпами стояти у військкоматах, за вами ходити не повинні. Військкомат має просто… особисту справу виписали, воєнник дали, поїхали. От що деморалізує, тому що ховаються, ці спортзали, шалені бабки витрачають, щоб поїхати за кордон. Я розумію, що жити хочеться, але ти мужчина, ми козацького роду, в сенсі? Нас не тільки росіяни, нас багато хто хотів взяти в рабство, завоювати наші території. Як ви можете терпіти це, знаючи, скільки козацької крові полягло на цій землі? Червоно-чорний прапор це що? Кров на землі”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ІНТЕРВ’Ю ПІД ЗВУКИ ВИБУХІВ! Якщо ЗСУ закінчаться, росіяни прийдуть ґвалтувати! Розвідник “Пітбуль”

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