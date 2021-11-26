"Ви обрали людину" - Зеленський про зустрічі із журналістами на шашликах

Зеленський сказав, що робить все, передусім, як людина.

Президент Володимир Зеленський розповів, що на початку каденції часто влаштовував неформальні зустрічі з журналістами, оскільки прагнув стати товаришем суспільства і ЗМІ й хотів мати підтримку з боку медійників.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

Зокрема, ведуча ТСН і ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук запитала у президента, чи він як людина вже зрозумів, яка причина зміни риторики суспільства, лідерів громадської думки, журналістів, щодо нього. У відповідь глава держави сказав: "Все, що я роблю, і як президент я - Володимир Зеленський, і як людина я - Володимир Зеленський, знаю, якщо я втрачу відчуття, що я людина, втрачу зв'язок із суспільством, мені здається, втрачу все - і буду таким самим, як всі інші були президенти. А я точно не йшов заради цього".

Щодо зустрічей з журналістами у неформальній обстановці, наприклад, на пікніку із шашликами, Зеленський пояснив, що "не хотів підсластити" їхню зустріч, а щиро прагнув, щоб суспільство і ЗМІ отримали реальне розуміння, "кого обрали - людину".

"Я просто хотів дійсно, щоб наше суспільство і ЗМІ - вони отримали реальне розуміння, кого ви обрали. Ви обрали людину. Я хотів бути товаришем, я хотів реально мати підтримку з вашого боку. Саме зараз, коли війна, коли багато складнощів", - висловився він.

Глава держави пояснив, що вважав, що зможе це зробити з багатьох причин. Утім, наразі ж, за словами Зеленського, на нього намагаються тиснути, але він наголосив, що у таких осіб "з тиском нічого не вийде".

"Зараз я щось скажу - знову буде хтось щось кричати. Я не хочу нікого звинувачувати. Багато причин. Якісь люди втратили владу, зараз хочуть її отримати, хочуть якийсь реванш. І через всі можливості вони заходять і тиснуть на мене, на владу. Людям не подобається слово "влада" - гаразд, давайте я буду говорити "на мене особисто". З тиском нічого не вийде. Який я був, такий і є. Я емоційна людина. Я жива людина. Я чиста, правдива людина", - сказав Зеленський.

Президент вказав на те, що він не бреше, але зізнався, що інколи не все може дозволити собі сказати.

"Але я точно це говорю безкоштовно, не заради грошей. І саме тому через повернення влади і через деякі такі речі є такий тиск", - додав він.

Крім того, Зеленський згадав і про ухвалення так званого закону про "олігархів". За його словами, питання цього закону у декларуванні, бо "люди не хочуть показати, що реально у них є".

"Неважливо, де у них є: тут чи за кордоном. Важливо показати, що в тебе є. Якщо ти вирішив, що ти олігарх, ти будеш декларуватися. Друга історія: декларуй, будь ласка, свої зустрічі. У чому секрет цих зустрічей? Буде зрозуміло людям, що ти на когось впливаєш. А що поганого? Або не впливаєш, покажи зміст цієї зустрічі. Це відкрита політика", - зазначив президент України.

Продовжуючи цю тему, Зеленський вказав, що декларування дозволить зробити відкритою інформацію про фінансові потоки.

"Зміна напрямку - також зрозуміла риторика. Якісь люди нічого не отримали. Вони щось чекали - не отримали. А жити хочеться краще, ніж ті гроші, які тобі реально в реальному секторі готові заплатити. Я ж медійний ринок прекрасно знаю. Я знаю всі гроші. Я знаю, що таке ринок. Я знаю, скільки можуть отримати ведучі, ЗМІ. Тому що є ринок - і там є Х грошей. Звідки в цьому ринку грошей у 10 разів більше - зрозуміло. З тих людей, хто має ці гроші", - зауважив Зеленський і додав, - "Якщо ми щодо офшорів говоримо, офшорний закон, проголосований партією "Слуга народу", поданий мною, який починає діяти від 1 січня - це відповідь на всі історії, пов'язані з офшорами. Наступні вибори - люди хочуть повернутися. Люди хочуть повернутися до влади".

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