"Ви один з дестабілізаторів в Україні": Зеленський вичитав Шустеру за "служіння олігархам"

"Ви один з дестабілізаторів в Україні": Зеленський вичитав Шустеру за "служіння олігархам"

Зеленський розкритикував Шустера.

Президент Володимир Зеленський розкритикував журналіста Савіка Шустера за те, що той дестабілізовує ситуацію в Україні.

Про це український лідер заявив під час пресмарафону 26 листопада.

Президент зауважив, що не звинувачує Шустера, бо, можливо, він "не зі зла служить оліхаргам", але "служить". Зеленський пояснив, що Шустер в ефірах мовляв маніпулює темами й інформацією.

"Ви можете не зі зла служити олігархам, Савік, я вас не звинувачую, але ви служите (олігархам). Ви виходите, говорите. Є багато маніпуляцій. Я вас не звинувачую, але ви є одним з дестабілізаторів в Україні. Ви берете одну тему, енергетичну – "Держава не закупила вугілля" і т.п. Ви знаєте, що таке теплова генерація? Державі належить менше, аніж приватним структурам. Відповідальність за закупівлі лежить приватних структурах. Це повинна бути солідарна робота. Якщо я домовляюся на вищому рівні зі США, щоб припливло сюди 11 кораблів вугілля, якщо кажу: "Нам давайте, а ДТЕК не давайте". Оце називається "об’єднані зусилля". Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив: "Немає нічого", "Не готові", "Не закупили". Це ж війна, важко домовитися про це вугілля. Воно ж раніше імпортувалося з Росії. А якщо у нас не вистачає електрики, ми повинні імпортувати. Ви тут же показуєте "не можна електрику імпортувати з Білорусі". Як не можна. А якщо не вистачить на якесь місто. Навіть на голову не натягнеш, що у вас там робиться", - емоційно пояснив Зеленський.

У цьому контексті президент зауважив, що "це медіавійна".

"І я вважаю, що ви служите олігарху. А я роблю свою роботу. Тому ми по різні сторони", - наголосив глава держави.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.