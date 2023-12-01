“Ви пошкодуєте”: чому Порошенка вкотре не випустили за кордон

Петро Порошенко знову скандалить з прикордонниками. П’ятого президента уже вдруге не випускають за межі країни. Цього разу він нібито має всі необхідні документи.

Куди зібрався Петро Олексійович та чому його знов розвертають на кордоні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Порошенко обурився

“Знову театр абсурду” — саме так п’ятий президент та чинний народний депутат назвав ситуацію, в яку потрапив зранку 1 грудня. У перший день зими Порошенко зібрався до Польщі, тож приїхав на кордон. Утім перетнути його Порошенку не вдалося. Просто так він це не залишив і вирішив записати звернення.

Так чи був дозвіл?

У руках Порошенко нібито тримає дозвіл на відрядження, який підписав особисто голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Наразі жодний із нардепів без такого документу не може виїхати за кордон, принаймні легально. У Держприкордонслужбі поспішили пояснити, у чому річ і чому пана Порошенка не випускають за межі України. Кажуть, відрядження скасували.



“Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України”, — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”.

Чому не випускають Порошенка?

У пості під відео Порошенко натякає, що не випускають його навмисно. А таке рішення називає нічим іншим як “антиукраїнською диверсією”. За словами Петра Порошенка, у нього було заплановано ціле турне, включно зі Сполученими Штатами, де він мав переконувати “проблемних республіканців” бути більш прихильними до України.



Про плани Порошенка поїхати в турне повідомляли і на офіційних сторінках його партії. Анонсували і мету виїзду.

Скриншот / Instagram

Згодом стало відомо, що розпорядження на відрядження Порошенка скасував перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Документ показав нардеп Олексій Гончаренко. Однак сам Порошенко стверджує, що скасувати уже погоджене та підписане відрядження могли лише голосуванням в Раді.

Скриншот / Telegram

Вот нарцисс совковый на самомнение! Постановление -фальшивое:)))

Прям о себе сказал.

Не попускали его по настоящему за последние 8 лет.

Хам скользкий!



"Вы пожалеете"



Экс-президента Украины Порошенко сегодня не выпустили заграницу из-за распоряжения вице-спикера Рады Корниенко. pic.twitter.com/AbUuSTZdJx — Виталий Немой (@VNemoj) December 1, 2023

Порошенко не виїхав вдруге

Нагадаємо, не пускають Порошенка за кордон не вперше. Влітку 22-го п’ятому президенту не дали виїхати у відрядження до Литви. Прикордонники пояснили це тим, що у листі відрядження не спрацював QR-код.



“Під час проходження паспортного контролю він надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламенській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО. Водночас, як зазначає співрозмовник УП, в ході перевірки цього документу виявилося не можливим встановити його дійсність: не зчитувався QR-код”, — йдеться в повідомленні “Української правди”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ви пошкодуєте!” Порошенка не випустили з України: він влаштував скандал на кордоні!

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