“Ви привели за руку війну в Україну”: Скрипін звинуватив Шуфрича і розповів про незакритий гештальт

“Ви привели за руку війну в Україну”: Скрипін звинуватив Шуфрича і розповів про незакритий гештальт

Український журналіст вимагав від народного депутата вибачень за маніпуляції партій, до яких він належав.

Журналіст Роман Скрипін нагадав народному депутатові від “Опозиційної платформи — За життя” Несторові Шуфричу про маніпуляції, які використовували політичні сили, до яких він належав.

Свою гнівну промову на адресу нардепа він оголосив 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1”.

Скрипіна обурила критика з боку Шуфрича союзників із Заходу, які, буцімто, недостатньо допомагають Україні, і він нагадав йому про постійну маніпулятивну риторику.

“У мене з вами незакритий гештальт з 2014 року. Що ви несете? За нас ніхто не воюватиме - це зрозуміло. Для чого ця маніпуляція? Ви ж знаєте це. Зараз типу претензія до європейців і американців. Вони почали війну чи м*скалі?” - риторично запитав він.

Скрипін нагадав слова Шуфрича про те, що “ми втратили Крим”.

“Що означає "втратили"? Він відпав? Ви досі не можете сказати, що у нас війна. Вона почалася у 2014 році з окупації Криму, з вторгнення Росії. Ви тоді говорили: "Що робити, стріляти в них?" Так, стріляти! Навіщо ви зараз маніпулюєте? Я не можу зрозуміти”, - сказав журналіст.

Також Скрипін вимагав вибачень від Шуфрича як представника політичних сил, які займали проросійську позицію.

“Ви привели за руку війну в Україну всіма своїми зусиллями. Ви тепер партія миру? Ні! Ви не партія миру - ви винуватці цієї війни”, - заявив він.

За його словами, те, що стан війни з Росією не зафіксований ні попереднім президентом, ні чинним главою держави, дозволяє продовжувати маніпуляції.

“Ви на цьому спекулюєте. Тому що у них не вистачає духу це зафіксувати і світу сказати, що війна. Припиніть маніпулювати!” - вимагав журналіст.

Також Скрипін звинуватив Шуфрича в тому, що політичні сили, до яких він належав, спровокували обидва Майдани і винні у загибелі Героїв Небесної сотні.

“Небесна сотня - ваші однопартійці у цьому винні. Ви стріляли у цих людей, ви вбивали цих людей. Ви встаньте, будь ласка, на коліна і покайтеся перед всією країною. Оце незакритий гештальт. Україна не втрачала Крим - він не відсох і не відпав. Туди увійшли російські війська. І питання до українського тоді РНБО і виконувача обов'язків президента, чому його не відвойовували, а просто мирно здали. Ви двічі спровокували Майдан в Україні. Двічі!” - наголосив журналіст.

"Що ви плетете?" – Скрипін обурено відповів Шуфричу і сказав, що його партія - винуватець війни

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс прагне діалогу з Росією, але не збирається йти на компроміси щодо прийняття до своїх лав майбутніх союзників. Водночас в Альянсі дають зрозуміти, що у випадку російської агресії захищатися Україна буде самостійно.

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