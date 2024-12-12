“Ви що, не можете піти і взяти це село?”: боєць “Азову” шокував радянщиною в ЗСУ

22-річний Герой України з позивним “Вог”, боєць “Азову” розповів про радянщину в українській армії. За його словами, один з офіцерів питав, чому їхнє угруповання не може просто піти і взяти село — що б означало піти на смерть.

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Вог” пригадав, що це відбулося під час українського контрнаступу 2023 року. Військовий каже, що вірив, він вдастся.

“Для нас це прямо дуже було важливо. Насправді, ми навіть пропонували, коли ми стояли в Времівці. Ми стояли в підпорядкуванні, не батальйоном, на той час ротою. Були підпорядковані до однієї з бригад на той час ТРО, а потім ЗСУ. І приїжджали деякі… я не знаю, що з ним, але сподіваюся, що він вже ніким не керує і взагалі десь може, або на пенсію, або посадили — взагалі, було б ідеально. Це просто радянські якісь офіцери. Я сьогодні дословно пам'ятаю його слова: “У вас тут таке угрупування, ви що не можете піти в лоб, взяти це село?” — розповів “Вог”.

За його словами, йшлося про село Нескучне Волноваського району Донецької області.

“Я йому прямо кажу: у нас по флангам противник на висотах, і ми заходимо просто в низину, і нас просто з усіх сторон знищують. Який в цьому сенс? “Ось піхота біжить”... Я не спорю, є такі, що біжать. Але запитайте в них, коли командир батальйону був останній раз на цій позиції, щоб він розповідав, що піхота не така, і так далі. Може просто треба піти подивитися реальну ситуацію, що там є, щось для цього зробити, щоб піхота почала стріляти? Я багато зустрічався із суміжними підрозділами, і коли мені кажуть, що а от піхота… А піхота готова, просто їм треба пояснити, вони не вміють, не навчені. І людський страх їх трошки переборює. Коли вони командира свого батальона бачать в екрані телевізору, або ще десь в інтернеті, то я вибачаюся… який це командир тоді”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ви що, не можете піти і взяти все село? 22-річний герой ВОГ про радянщину в ЗСУ і помилки на фронті

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