"Ви шо, бл*ть, о***ли?": у Києві чоловік із посвідченням Офісу генпрокурора погрожував інспектору з паркування (відео)

У Києві чоловік із посвідченням Офісу генпрокурора погрожував інспектору з паркування.

У розмові чоловік не соромився у висловлюваннях та використовував лайку.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Киев Сейчас".

Автовласник запитав, чого його машину було евакуйовано, на що йому комунальник пояснив – транспорт стояв на зупинці громадського транспорту, що є порушенням ПДР. У відповідь на це чоловік почав вимагати в інспектора номер телефона та лаятись: "Ви що, бл*ть, вобще о***ли?!"

Порушник назвався Миколою Закриничним, працівником Офісу генерального прокурора та вимагав номер телефона працівника комунальної служби.

Увага, відео 18+, звучить ненормативна лексика.

В поліції Києва у коментарі ТСН.ua кажуть, що співробітники Подільського управління поліції зареєстрували подію, проводять перевірку.

"Звернень на лінію 102 не надходило. Але правоохоронці встановлюють всі обставини, про які йдеться в опублікованому в соціальних мережах відео", - сказали нам у поліції.

Нагадаємо, над актором Остапом Ступкою, який 4 квітня влаштував напідпитку ДТП, відбувся суд. Ступку відправили на нічний домашній арешт до 5 червня включно. Знаменитість не має права покидати дім з 22:00 до 06:00. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.