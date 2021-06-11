"Ви її переплюнули": правник звинуватив Ірину Геращенко в брехні та порівняв її з пропагандисткою Скабєєвою

Правник Геннадій Друзенко посперечався із депутаткою Іриною Геращенко.

Правник Геннадій Друзенко порівняв депутатку від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко із російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Про це 10 червня він сказав в ефірі ток-шок "Право на владу".

Друзенко закликав Ірину Геращенко визнати, що після оприлюднення "плівок Медведчука", Петро Порошенко є неправим. Також він закликав депутатку не захищати експрезидента.

Геннадій Друзенко: "Знаєте, коли я дивлюсь на Скабєєву, я розумію: ворог. Коли я дивлюсь на вас, я нічого не розумію".

Ірина Геращенко: "На мене?"

Геннадій Друзенко: "На вас. Ви її переплюнули".

Ірина Геращенко: "Скажіть, будь ласка, в чому?"

Геннадій Друзенко: В брехні. Ви не розумієте, що Петро Олексійович невиправний? З Петром Олексійовичем все зрозуміло. Я його пам'ятаю як юрист, коли він всіх виселяв з Рибальського півострову. Тоді ще він був ніким. Я знаю, що в Угоді про асоціацію, яку робили мої студенти, найкращий розділ був - кондитерка, бо він тоді був міністром економіки. Навіщо ви? Ви жінка, ви мати. Вашим синам би таке зробили. Навіщо ви берете гріх на душу? Ви ж людина, врешті-решт!

Нагадаємо, Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук посперечались через "плівки Медведчука".

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