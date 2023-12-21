"Ви ж людину вб’єте": по Одесі їздила дивна "швидка", в яку пакували чоловіків

В Одесі розгорівся новий скандал через дії осіб у військовій формі, які, ймовірно, є працівниками ТЦК.

Сьогодні деякі Telegram-канали оприлюднили відео з Одеси, на якому видно, що декілька чоловіків у військовій формі заштовхують в карету "швидкої" чоловіка у цивільному. Після цього автомобіль почав рух, але цьому заважала дівчина. Вона голосно кричала та намагалась самотужки зупинити "бусік". При цьому один з очевидців вигукнув: "Ви ж людину вб’єте".

Після декількох хвилин такої боротьби люди у військовій формі відпустили хлопця. Проте користувачів соцмереж обурив і інший факт. На думку деяких дописувачів, автомобіль "швидкої" дуже схожий на ті, які були закуплені для фронту за донати за допомогою однієї з благодійних організацій.

В коментарі для ТСН.ua начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Підня України Наталія Гуменюк так розповіла про ситуацію з дивною "швидкою": "Військова служба правопорядку проводить перевірку за фактом нецільового використання транспорту спеціального призначення. Призначено службове розслідування за цим фактом і за фактом незаконного застосування сили військовослужбовцями. Інциденту буде надано правову, винні будуть притягнуті до відповідальності. Перевірка триває".