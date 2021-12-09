“Ви зробите те, що ніхто до вас не робив”: Байден запевнив Зеленського, що вірить в його можливості

“Ви зробите те, що ніхто до вас не робив”: Байден запевнив Зеленського, що вірить в його можливості

Президент США висловив своє особливе ставлення до України та привітав реформи в судовій системі.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден висловив впевненість у його можливостях здійснити те, чого нікому раніше не вдавалося.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, президент Байден привітав Зеленського з великим прогресом у проведенні реформ, особливо тих, що стосуються судової влади.

“Ми сьогодні побачили сигнали, які були надані у вигляді санкцій, застосованих проти людини, яка блокувала роботу Конституційного суду України і проведення цих реформ”, - зауважив Андрій Єрмак, маючи на увазі санкції США щодо ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Голова Офісу президента відзначив, що розмова американського та українського лідерів була відвертою і теплою. Про це свідчили і слова Байдена, які він сказав на завершення розмови із Зеленським.

"Я впевнений, що у вас, пане президенте Зеленський, є можливості, і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в країні. Я маю особливе ставлення до вашої країни. Я її дуже люблю, дуже поважаю, дуже добре знаю і вірю в її успіх”, - процитував Єрмак слова президента США.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

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