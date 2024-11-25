“Вибачайте, я вас вивів на російські позиції”: військовий шокував історією, як потрапив у полон

Максим Буткевич — правозахисник, в минулому відомий журналіст, вже місяць, як повернувся з понад дворічного російського полону.

В інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко він шокував історією, як потрапив у неволю.

За його словами, це сталося неподалік села Мирна Долина Луганської області влітку 2022 року. Військові отримали бойове розпорядження туди висунутись на підсилення сил, які вже були там.

“Пам'ятаю цю думку, що їхати в село з назвою Мирна Долина на війну це така собі ідея… Ми висунулись на спостережний пункт за наказом — я і половина мого взводу. Інших мали довести пізніше. Нам мали ще доправити додатково воду, якої в нас уже не було і боєкомплект, тобто патрони. А ми мали спостерігати, чи не проходить техніка противника і доповідати про це. Дуже відомий багатьом хлопцям, особливо в полонії, наказ спостерігати і доповідати. Оце було воно. Не вступати в контакт без наказу, тобто не починати бій. Якщо буде наказ відітйи — відходити, але бій без наказу не починати”, — розповів військовий.

Він пригадує, що через півгодини по тому, як вони туди вийшли, зник зв’язок. Мобільного зв’язку і “Старлінку” у військових не було, тому що він згорів разом з машинами, накритими мінометним вогнем.

“У нас були рації, якраз видані тим підрозділом на підсилення якого ми були надіслані. З радіозв'язком тоді все було погано, чесно скажу. Сидячи в вже в Луганському СІЗО, ми обговорювали, що пішло не так, що можна було зробити інакше. Дійшли висновку, що нам потрібен був зв'язок, мінімальний контроль повітря, тобто БПЛА, і нам потрібна була координація з артилерію. У нас не було координації з артою, в нас не було БПЛА, в нас не було зв'язку. Що могло піти не так, як то кажуть… Рації проти РЕБу виявились безсильні. Ми спостерігали — доповідати не могли. Інші підрозділи не вивели, воду не доправили, а наступного ранку в сусідні лісосмуги зайшла велика кількість техніки, людей, і ми не одразу їх ідентифікували. Але потім стало зрозуміло, що це росіяни. Ну і відповідно до наказу і з міркувань здорового глузду треба було відходити. Тим більше, що ми були без води уже більше півдоби”, — розповів Максим Буткевич.

Військових на той момент було дев'ятеро — Буткевич і восьмеро його підлеглих зі взводу. Тоді з ними вийшов на зв'язок один з бійців того підрозділу, на підсилення якого вони прибули. Це була перша людина, яка з'явилася в етері.

“Сказав, що ми в оточенні, але кільце ще не замкнене і ми можемо вийти. Що рація запрацювала здивувало, але це було радісне здивування, бо ми до того не розуміли, чому нікого немає на зв'язку. У нас були найгірші побоювання, що це працював РЕБ. А я тоді подумав, що вони захопили вже наші позиції і РЕБ відключили. І так він зміг з нами вийти на зв'язок. І все — якщо ми йтимемо за орієнтирами, які він нам дасть, ми вийдемо до нього, і ми разом вийдемо з оточення. Це був марш кидок, достатньо виснажливий через складність рельєфу. А в результаті, коли ми вийшли вже на точку, де ми мали з ним зустрітися за кілька десятків метрів від тої лісосмуги, він нас зупинив по рації і сказав, що хлопці, вибачайте, але я з вчорашнього вечора в полоні, якщо ви не складете зараз зброю, вас знищать, тому що я вас вивів на російські позиції. І справді з лісосмуги висунулись люди, тримаючи нас на прицілі, показуючи, що вони там. А ми стояли посеред чистого поля. Так ми потрапили в полон”, — розповів військовий.

За словами Максима Буткевича, росіян підійшли до них, тримаючи на прицілі. Їх було дуже багато.

“Весь район уже кищів просто російськими військами, технікою. Все це відбулося, поки ми були на своєму спостережному посту в іншому боці. Роззброїли, зв'язали руки за спиною, поставили навколішки. Все як зазвичай відбувається, але жорстокого поводження не було. Була базова мародерка. В усіх, в кого що там було цінне, дрібниці позабирали. Ну плюс гроші і документи. Але дали напитися. Це було важливо, бо ми вже вже були добу без води. Справді це було важко для здоров'я. І потім посадили на броню і повезли далі”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУТКЕВИЧ: УКРАЇНЦІВ НЕ ГОТУЮТЬ ДО ПОЛОНУ. ЩО ТРЕБА РОБИТИ? Велике інтерв'ю

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