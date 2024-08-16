"Вибачте бабцю, я маю контузію": нові моторошні подробиці розстрілу людей на Тернопільщині

Люди кажуть, що не могли такого очікувати від підозрюваного.

У селі Доброводи на Тернопільщині чоловік у військовій формі відкрив вогонь по місцевих жителях. За словами самовидців, він стріляв хаотично. Люди почали тікати, але жертв уникнути не вдалося. Двоє людей загинули, четверо дістали поранення.

Що могло призвести до трагедії - дізнавалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

11-річний Павло був свідком вбивства матері та іншої жінки

На кадрах, які опублікувала поліція, видно, що нападник прямує до центру села, де люди відзначали храмове свято.

Згодом він почав хаотично стріляти. 11-річний Павло був на заході з мамою, от що він розповідає.

"Ми з мамою йшли до тих атракціонів і чуємо якісь бабах. Ми розвертаємося, щоб іти іншою вуличкою. І чоловік стріляє в маму, потім в цьоцю (тітку - ред.) і хоче ще в мене стрільнути, то я присів і він не попав", - каже син загиблої Павло Мальшевський.

Павло Мальшевський.

Хлопчик побіг кликати на допомогу. Та коли люди почули постріли - почали панічно розбігатися в пошуках укриття.

Нападник жив у 78-річної жінки

"Він йшов зверху, пояснюю вам. Потім йшла та жінка, що він на квартирі в неї жив. Він тут її ввалив. Вона лежала. І ту жінку вбив з дитиною, хлопчик йшов. Бігав по вулиці і казав, дядьку, дядьку, маму застрелили. Ніхто не йшов рятувати бо боялися", - каже місцева жителька Марія Потієнко.

Марія Потієнко.

Після перших пострілів нападник не зупинився і продовжив шлях через село, знову та знову відкриваючи вогонь, кажуть місцеві. На виклик одразу приїхали правоохоронці, військові та медики.

Що відомо про потерпілих

Лікарі швидкої взялися допомагати 6 пораненим: 2 жінок, яким було 78 та 41 років врятувати не вдалося. Ще двох потерпілих вже прооперували.

"Одна важка, яка прооперована, знаходиться в реанімації, другий вчора прооперований, в соматичному відділенні. Важкий стан тої що в реанімації і середній того що в соматичному відділенні", - каже заступник головного лікаря Тернопільської обласної клінічної лікарні Віктор Запорожець.

Що відомо про підозрюваного

Нападника вдалося затримати через сорок хвилин після стрілянини. Упіймали на околиці села, за два кілометри від місця трагедії. Він був озброєний.

"Підозрюваний 1979 року народження. Він дійсно являється одним з військовослужбовців однієї військової частини яка дислокується в Тернопільській області. Він приймав участь в бойових діях повернувся з передової. Слідством буде досліджено чому саме ця особа саме в цей момент була там з зброєю", - каже керівник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

45-річний стрілець був мобілізований з Житомирщини. Після поранення служив у тилу. Серед основних версій стрілянини - соціально-побутова та стан здоров'я нападника.

Військові психологи кажуть, бійці, які повернулися з фронту часто страждають на посттравматичний стресовий розлад.

Добриводи

Люди кажуть, що не могли такого очікувати від підозрюваного

Вулиці села нині майже порожні. Жителі шоковані. Кажуть, нападника знали і зовсім не могли очікувати, що він розстрілюватиме людей.

"Він був дуже розумний чоловік, ніколи б ніхто не подумав на нього. Я йшла дорогою з ним завжди привіталася - добрий день - добрий день. Ту жінку, яку він застрелив, сказав - вибачте бабцю, я маю контузію", - каже місцева жителька Марія Потієнко.

Павло, який через цю стрілянину втратив маму, тепер сирота, його батько помер кілька років тому. Хлопець має лише літню немічну бабусю і старшого брата.

"Я хочу, щоб мій старший брат взяв над мною опікунство, мій брат вчиться в педагогічному університеті на вчителя географії. Лишилися самі і ми будемо дуже вдячні якщо нам хтось допоможе фінансово", - каже 11-річний Павло.

Прощання із загиблими в селі відбудеться у найближчі дні. Справу розслідують як умисне вбивство. Нападник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

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