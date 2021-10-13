"Вибили двері і увірвалися в оселю": у Полтавській області двох правоохоронців звинувачують у зґвалтуванні вагітної жінки

"Вибили двері і увірвалися в оселю": у Полтавській області двох правоохоронців звинувачують у зґвалтуванні вагітної жінки

Жінка написала заяву до поліції і перебуває у лікарні.

У Полтавській області депутат Антон Мосійчук звинуватив двох правоохоронців у зґвалтуванні 30-річної вагітної жінки. За його словами, постраждала перебуває у лікарні.

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Про це народний обранець повідомив у соцмережі.

За його словами, в ніч з 11 на 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району на Полтавщині поліцейський дільничний капітан Тарас Ш* з колишнім колегою по службі Павлом Н* (працював в карному розшуку), вибивши двері, увірвалися до оселі місцевої жительки, 30-річної самотньої матері Сніжани С*, вагітною другою дитиною, і зґвалтували її.

Наразі потерпіла Сніжана, повідомив депутат, госпіталізована з кровотечею до лікарні, а чоловіки намагаються приховати злочин.

"Наразі ДБР порушило і розслідує відповідне провадження. Чоловіки зізнаються, що вступали по черзі в інтимний зв’язок з потерпілою, але, нібито, за її згодою і лише в природній спосіб. При цьому вони, нібито, просто відпочивали і пили лише чай, хоча потерпіла (згідно експертизи вона алкоголь не вживала) стверджує, що чоловіки були абсолютно п’яні", - розповів Антон Мосійчук.

У пресслужбі Нацполіції Полтавської області ТСН.ua підтвердили, що до поліції надійшла заява з приводу зґвалтування.

"Є заява цієї жінки, вона повідомила, що її зґвалтували двоє чоловіків, серед яких був один поліцейський, який перебував на лікарняному з 30 вересня. Ситуацію взято під контроль, матеріали розслідує інспекція по особовому складу і безпеці, а також матеріали передані до ДБР, яка відкрила провадження за ч.3 ст 152. Ми максимально будемо сприяти розслідуванню і подивимося, якими будуть результати слідства після досудового розслідування. Якщо це підтвердиться, особа буде нести відповідальність згідно з законом", - прокоментував ТСН.ua речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

За словами Юрія Сулаєва, підозрюваний у зґвалтуванні працював дільничним інспектором у цьому населенному пункті, а ще один фігурант справи був його товаришем і раніше працював у міліції.

"Постраждалу жінку доправляли до лікарні на обстеження. На дії дільничного скарг від населення раніше до поліції не надходило", - говорить Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що прокуратура Києва відстояла в апеляції два вироки педофілам за фактами розпусних дій та сексуального насильства щодо дітей. Вони проведуть за ґратами 10 та 15 років.

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