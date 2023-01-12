Вибите вибухом скло з унікальних вітражів університету Шевченка розібрали на сувеніри: активісти почали розшук

Під час прибирання території вибитим вітражам не придали значення і з іншим склом винесли на смітник

Пошкоджені під час обстрілу Києва унікальні вітражі в університеті імені Тараса Шевченка відновлять. Уже вдалося знайти спеціальні майстерні, нині вирішують юридичні та фінансові питання, а ще займаються пошуком втрачених після вибуху деталей, йдеться в ТСН.

“Кожен вітраж складається із двох половинок, а кожна половинка із 4 секцій”, - розповідає доцент Олександр.

Там, де опуклість вітражів не критична, їх обережно закріпили скотчем і чекають на реставраторів. Не чіпати вирішили і того, що випало робочі приміщення. Зібрали для збереження лише те, що по випадало в коридор. “На жаль, на сьогодні, після останньої ракетної атаки 31 грудня, жодного вцілілого вітражного панно не залишилося, два з них пошкоджено повністю, а три частково”, - каже доцент.

5 модерністські вітражів на факультеті Інституту біології та медицини було зроблено наприкінці 80-тих, майстернею художниці Лариси Міщенко. Сюжети обирали самі ж науковці. “Вони були присвячені різним галузям біологічної науки, і мали автентичні сюжети, які виспівували об'єкти, або методи досліджень таких галузей біологічної науки як: зоологія, ботаніка, генетика, репродуктивна біологія”, - кажуть працівники.

У цьому ж корпусі, але дещо далі від біологічного, є географічний факультет, в якому також були твори мистецтва - 5 панно із кольорового скла, і вони також пошкоджені. “Якщо в біофаку все більш-менш зберегли, то в сусідній будівлі - геофаку просто винесли на вулицю уламки. Люди часто викидають на смітник такі речі, бо не розуміють цінності”, - каже засновник спільноти UkrainianModernism Дмитро Соловйов.

Це певно саме такий випадок, вважає активіст, адже пошкоджень в університеті було безліч, і цим пано мабуть не надали належного значення. Ліквідовуючи наслідки ракетного удару у всіх корпусах, що постраждали, а таких - 13 будівель. “Тільки одного вибитого скла тут лежало понад 15 кубів”, - кажуть працівники.

Михайло Левків, очільник віварію, в Інституті біологі та медицини каже, пошкоджень зазнали як вікна так і двері в аудиторіях, чимало тріщин на стінах. Найбільше пошкоджень біля спортивного корпусу. Дивом уціліло наукове обладнання, найбільша у Європі колекція водоростей, та піддослідні тварини.

Окремим пунктом тут буде оцінено рівень пошкоджень вітражів з біофаку - вони хоч і розбиті, але зі збереженими усіма деталями, чого не скажеш про панно із кольорового скла, на гіофаці. “Ми пішли на задній двір і я там побачив купу битого скла і серед них лежало кольорове скло. Ми почали їх збирати і заносити з вулиці. Але за той час багато перехожих їх забрали собі”, - розповідає засновник спільноти UkrainianModernism Дмитро Соловйов.

Дмитро через соцмережі звернувся до киян повернути ці витвори мистецтва. На диво, є люди, які відгукнулися і передали їх назад до університету. Активісти уже знайшли професійних майстрів для реставрації вітражів, і нині збирають кошти на втілення цієї ідеї. Університет же обіцяє сприяти, і спільно працювати на поновлення пам'яток.

Якщо експертизи з оцінки пошкоджень триватимуть не довго, реставрація вітрин займе від кількох місяців, і до року часу.

Унікальні вітражі КНУ, які понівечили російські ракети, відновлять

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