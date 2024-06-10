Вибори до Європарламенту: що відомо про результати і як це вплине на підтримку України

Ці вибори обернулися провалом для президента Франції, відсунули на третє місце партію німецького канцлера та принесли найгірший результат в історії політсилі Віктора Орбана.

У Євросоюзі обрано новий Європарламент. Як і очікувалося, ультраправі та євроскептики покращили свій результат, але переконливу більшість зберігають традиційні центристські партії. Нині вони намагаються сформувати коаліцію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" у ЄС Зоряни Степаненко.

У неділю голосувала 21 країна ЄС - це був останній і головний день європейських виборів.

Виборців хвилюють міграція, зміни клімату та власний добробут. У порівнянні з попередніми виборами п'ять років тому, список пріоритетів поповнила безпека континенту - на тлі російської агресії проти України.

"Очевидно, що війна в Україні з Росією триває, тож безпека дуже важлива для мене. Маємо бути впевнені, що Європі нічого не загрожує", - кажуть європейці.

Від країни до країни політичні уподобання виборців, як і рейтинги їх обранців, різняться. Наприклад, у Польщі попереду всіх - центристська партія чинного прем'єра, який відносно недавно переміг на місцевих виборах.

"Серед великих, амбітних країн, серед лідерів ЄС Польща показала, що тут тріумфують демократія та чесність. Ось де тріумфує Європа", - сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.

Менше приводів для радості у німецького уряду. Партія канцлера Шольца фінішувала третьою, поступившись місцем опозиції та ультраправій "Альтернативі для Німеччини", якій не завадили отримати більше 16-ти відсотків голосів передвиборчі скандали та звинувачення у можливих зв'язках із Кремлем.

Шольц проголосував на виборах

Але справжній тріумф на цих виборах – у правих Франції. Марін Ле Пен, яка свого часу називала анексований Крим територією Росії, та її французьке “Національне об'єднання” - отримали понад тридцять відсотків. Найближчий конкурент - далеко позаду. І це список чинного президента, який зібрав удвічі менше голосів. Через це Емманюель Макрон вирішив достроково розпустити парламент. Наприкінці червня французи обиратимуть новий. Відповідний до їхніх настроїв.

"Це не є добрим результатом для партій, які захищають Європу, включаючи президентську більшість. Партії вкрай правого штибу, які останніми роками виступають проти значного прогресу нашої Європи, чи то економічне відновлення, загальний захист кордонів, підтримка фермерів, допомога Україні — ці партії досягають успіхів усюди на континенті", - сказав президент Франції.

Праві партії лідирують також в Італії, Австрії, Бельгії. Бельгійський прем'єр, у чиїй країні одночасно з європейськими проходили парламентські вибори, на тлі успіху правих іде у відставку. Голоси правих точно зазвучать голосніше і в Європарламенті, де політгрупи формуються із національних партій-переможців.

"Саме правим силам ці європейські вибори забезпечили найкращий результат, якщо судити за приростом кількості їхніх місць у Європарламенті. Та їм все ж не вдалося отримати тут більшість. Розстановка ключових сил залишається незмінною. Найбільше представництво зберігають центристські і ліберальні проукраїнські партії. Попри незначну втрату мандатів. Серед правих є як ті, хто відкрито підтримує Росію, так і прихильники України. Але сценарій, при якому ті чи інші будуть частиною коаліції, вважається малоймовірним. Отже, попри успіх на виборах, правих навряд чи залучать до розподілу найвищих посад у ЄС. Хто їх займе? Про це ще належить домовитися лідерам країн Євросоюзу. Потому - претендентів затверджує більшість у Європарламенті", - пояснює Зоряна Степаненко.

Вибори у ЄС

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