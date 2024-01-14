Вибори на Тайвані: що відомо про протистояння з Китаєм та чи почне Сі Цзіньпін нову війну

На Тайвані завершились вибори, за якими стежив весь світ. Втретє президентом там стане кандидат від прогресивної демократичної партії Вільям Лай. Виборам передувало помітне нагнітання становища з китайського боку, бо Пекін докладав значних зусиль, щоб запобігти перемозі Лая. При цьому, попри бурхливу передвиборчу боротьбу, на Тайвані дуже цікавляться Україною.

Про це йдеться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Терор на Тайвані

На Тайвані запеклу боротьбу за виборців вели три партії. Найстарша - Гоміньдан, її засновник Чан Кайші 75 років тому був змушений відступити на Тайвань, програвши в боротьбі проти комуністів. Власне, з цього і почалася сучасна історія острова.

Політв'язень Фред Чен розповів ТСН свою історію та показав камеру - одне з жахіть так званого "Білого терору" - розправ над усіма, хто не подобався режиму Гоміньдана. Багаторічні ув'язнення і страти тривали до кінця вісімдесятих років. Тепер в споруді, де тримали Чена - музей прав людини.

Камери

"Я тоді піднімаю руку і кажу: ваша честь, у мене питання. Я нічого не робив, за що мене ув'язнюють? Тоді суддя спускається сюди до мене і шепоче на вухо: якщо я тебе виправдаю, наступний вирок тут винесуть мені", - каже Чен.

Китай хотів, щоб до влади прийшла партія Гоміньдан

На площі Свободи у Тайвані тут досі розташований меморіал Чан Кайші, його пам'ятник досі стоїть в парку неподалік від президентського палацу, його лозунги про відвоювання батьківщини досі висять на острові Кінмень - колишній передовій фортеці Тайваню, живому пам'ятнику жорстокої громадянської війни.

Площа Свободи

Тим дивніше, що нинішній Гоміньдан готовий миритися з комуністами, яких до смерті ненавидів засновник партії. Останній президент від Гоміньдану навіть їздив у Пекін знайомитися з Сі Цзіньпіном. Який мріє побудувати міст на Кінмень, бо вважає цей маленький острів своїм - як власне і Тайвань. Нинішня тайванська влада роками була категорично проти. Тому останні місяці Китай усіма можливими способами залякував тайванців, аби вони проголосували за тепер уже прокитайський Гоміньдан.

Щоправда відповідаючи на питання ТСН головний спеціаліст Гоміньдану з міжнародних відносин Александр Хан твердить: все не так однозначно.

"Якщо Сполучені Штати хочуть обігнати Китай, то ми хочемо пережити Сі Цзіньпіна. Щоразу коли Китай намагається нам допомагати, виходячи зі своєї логіки, ми стаємо жертвами, бо тайванці зляться і голосують за ДПП", - каже Александр Хан.

Александр Хан.

ДПП - це Демократична прогресивна партія та найстарша з нових сил, її заснували ще підпільно, у вісімдесятих. Вона перебуває при владі від 2012 року. Після повномасштабного російського вторгнення і тайванські чиновники, і військові, і прості громадяни - не відводять від України очей. Бо і в Сполучених Штатах, і на Тайвані, і багато де в Європі переконані: якщо Путіну дадуть перемогти в Україні, Тайвань однозначно стане наступною гарячою точкою світу.

Вибори на Тайвані

Як на Тайвані стежать за війною Росії проти України

Жодних стосунків із Тайванем Україна не має: адже Китай все ще наш четвертий за розміром економічний партнер, а на кожну країну, що відкриває у себе представництво Тайваню - Пекін одразу накладає санкції, яких наша економіка зараз не потягне. Тайванці це розуміють - і не шукають швидких рішень, але допомагають чим можуть. Лікарі столичного шпиталю Маккея вже двічі їздили в Україну з гуманітарними місіями.

Тайвань - 19 економіка світу, його столиця Тайбей - одне з найсучасніших міст планети, при цьому слово незалежність для тайванців заборонене, аби не провокувати материковий Китай.

Однак китайському керманичу Сі Цзіньпіну цього мало, він ще за свого життя планує так чи інакше повернути острів під свою владу. Хоча в можливість, що Сі Цзіньпін візьме з Путіна приклад і піде війною на Тайвань, більшість експертів не вірить, але навіть міністр закордонних справ Тайваню повністю такої можливості не відкидає.

Результати виборів на Тайвані

Президентом Тайваню став кандидат від чинної демократичної партії влади - Вільям Лай.

"Однак у перемоги гіркий присмак. Бо утримати парламент не вдалося: ні в кого цього разу немає там більшості. А відтак новостворена популістська партія, на чолі якої колишній мер столиці Ке Веньчже стає золотою акцією і тепер саме вона визначатиме долю майбутньої коаліції. Чого це точно не змінить - бажання тайванців допомагати. Варто було зайти на нічний ринок і, дізнавшись що ми з України - перший же продавець негайно вручив мені величезну торбину з чаєм: зігріти хлопців на передовій", - наголошує Яна Слєсарчук.

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