Вибори під час війни: хто з політиків вже готується до перегонів та що каже Зеленський

Впливове англомовне видання The Economist минулої осені вже називало навіть ймовірну дату виборів в Україні. Згідно з інформацією медіа – це 25 травня 2025 року.

В українських політичних колах активно обговорюють майбутні вибори, зокрема вже стало помітно пожвавлення серед кількох партійних офісів і народних депутатів. Такі обговорення виникають на тлі чуток про початок мирних переговорів і закінчення війни в Україні.

Чи будуть вибори в Україні 2025 року – в ексклюзиві ТСН.ua.

Про те, що політики вже активно готуються до виборчого процесу і промацують своє електоральне поле в ефірі “Еспресо” розповів Юрій Богданов – спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики.

"Якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається в українському політикумі, то обʼєктивно навіть ті політики, які публічно говорять, що вони не вірять у проведення виборів, готуються до них".

Що відомо про кандидатів?

За його словами, якщо колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний братиме участь у майбутніх виборах, то він може охопити майже половину електорального поля всіх інших кандидатів. У президентській партії розглядають варіант перезапуску бренду "Слуга народу" під новою назвою – "Команда Зеленського". Над цим проєктом, ймовірно, працюватиме віцепрем’єр Михайло Федоров, повідомляють джерела "Української правди".

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Зміни можуть торкнутися і складу партії. За даними джерел, планується додати до списків кандидатів урядовців і військових, натомість нинішніх керівників фракції, зокрема нардепа Давида Арахамію, можуть попросити покинути свої посади.

Також активно до виборів готується опозиціонерка Юлія Тимошенко. Як повідомляють журналісти видання, її активність важко приховати: вона пропонує "спільний похід" на вибори та місця у списках, просила про підтримку або пропонувала послуги своїх осередків і членів дільниць. Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що у двох кандидатів у президенти вже стартували зовнішні кампанії.

Британські журналісти про ймовірну дату виборів

Ба більше, впливове англомовне видання The Economist минулої осені вже називало навіть ймовірну дату виборів в Україні. Згідно з інформацією медіа – це 25 травня 2025 року. Втім, більшість джерел видання скептично ставляться до того, що цей прогноз стане реальністю. Також там зазначили, що нібито і Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував статтю The Economist про можливість проведення виборів. Він заявив про відсутність підстав чи передумов для такої можливості, оскільки війна триває з високою інтенсивністю. Подоляк сказав, що коли західні ЗМІ поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, то не пояснюють, чому має так статися. Жодного національного волевиявлення навесні 2025 року в Україні не буде, адже для цього є одразу кілька причин.

Дата президентських виборів 25 травня 2025 року, яку називає британське видання The Economist, є нереальною. Про це пише NV з посиланням на впливові джерела у президентській фракції "Слуга народу". "Рубрика "Наукова фантастика", – так відреагував на інформацію британських журналістів один із співрозмовників редакції. Таку ж думку висловив, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Ми не можемо провести вибори в момент, коли немає гарантій не лише припинення вогню, а і його поновлення, тому що дільничні комісії, як елементи скупчення суспільства, будуть цілями для агресора".

Чи на часі?

Та головне питання, якщо до виборів дійсно готують: а чи на часі це? Політолог Володимир Фесенко вважає, що чутки про можливість проведення виборів можуть розповсюджувати ті, хто займається їх підготовкою в Україні, бо це їхня робота і вони на цьому заробляють. Бо щоб вибори дійсно відбулися треба проробити великий шмат роботи.

"Як може ЦВК вже підготувати реєстр виборців, якщо мільйони наших громадян зараз за кордоном? ЦВК намагається оновити реєстр виборців, але тільки розпочала роботу і ще невідомо, коли закінчить, бо зробити це в умовах війни надто складно. А про вибори навесні 2025 року говорять ті, хто дуже хоче їх проведення або дуже їх боїться".

Виборів не буде поки не закінчиться війна?

Про те, що проведення виборів в Україні 2025 року неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії, говорить і другий президент України Леонід Кучма. В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що для цього необхідне завершення війни. За його словами, на виборах, які проводяться в умовах війни, неможливо забезпечити всенародне виявлення, оскільки урну для бюлетенів неможливо доставити в кожен окоп. А нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що перш ніж проводити вибори, потрібно вирішити, як голосуватимуть вимушені переселенці за кордоном і військові на фронті. Про те, що вибори просто неможливі через активну фазу війни, говорить і журналіст Павло Казарін, який вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Я думаю, що вибори до кінця активної фази неможливі. Я не впевнений, що 2025 року активна фаза припиниться".

Він додав, що у Кремлі досі впевнені у своїй перемозі, попри ті надзусилля, які доводиться вкладати. Саме тому дивно сподіватися на припинення бойових дій.

Заява Зеленського про вибори

Водночас і сам президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни. За його словами, спочатку має бути "справедливий мир, а потім уже вибори", про це він вчергове нагадав під час інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Зокрема, президент зазначив, що проведення виборів під час воєнного часу забороняє закон.

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"Вибори відкладалися один раз. Вибори не пройшли навесні 2024 року через воєнний стан. За Конституцією, ми можемо це зробити. Це вибори президента. А вибори до парламенту не відбулися восени 2024 року. Є Конституція і є безпекові речі".

Чи піде Зеленський на другий термін

Також під час цього інтерв’ю Зеленський повідомив, чи піде на другий президентський термін. За його словами, на рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців і думка сім'ї.

"Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. Переважно це залежить від людей насамперед і, звісно ж, від моєї сім'ї", – говорить президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу", щоб обговорити це питання з сім'єю”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Кому війна, а кому – вибори! Хто з політиків уже готується до гонки та що каже Зеленський?"