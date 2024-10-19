Вибори під час війни: за яких умов можливі та чи відбудуться навесні 2025 року

Політолог розповів про індикатори, які можуть вказувати про початок підготовки.

У Мережі знову активізувалися розмови щодо можливості проведення виборів в Україні весною 2025 року. Нібито ЦВК вже підготувала реєстр виборців і займається плануванням усіх можливих ризиків.

Люди також обговорюють сплеск активності серед політиків регіонального рівня, які нібито шукають до своїх команд відомих військових.

При цьому у повідомленнях ніхто не вказує про які саме вибори йдеться: місцеві, парламентські чи президентські.

ТСН.ua перевірив, чи дійсно правдиві ці чутки та за яких умов в Україні дійсно можуть відбутися вибори.

Політолог Володимир Фесенко, ставить можливість проведення виборів навесні 2025 року під великий сумнів та підкреслює, що не бачить жодних реальних ознак щодо їх підготовки.

"Як може ЦВК вже підготувати реєстр виборців, якщо мільйони наших громадян зараз за кордоном? ЦВК намагається оновити реєстр виборців, але тільки розпочала роботу і ще не відомо коли закінчить, бо зробити це в умовах війни надто складно. А про вибори навесні 2025-го говорять ті, хто дуже хоче їх проведення або дуже їх боїться", – пояснює ТСН.ua Володимир Фесенко.

Чому вибори не на часі

Політолог припускає, що чутки про можливість проведення виборів можуть розповсюджувати ті, хто займається їх підготовкою в Україні, бо це їх робота і вони на цьому заробляють.

"У найближчі пів року, а також весною 2025 року, жодних виборів в Україні не буде. Назву щодо цього два аргументи. Перше – щоб вибори відбулися має закінчитися війна або буде підписана угода про припинення бойових дій. Поки триває війна – жодні вибори неможливі, як би хтось не хотів їх проведення. Друге – ми зараз абсолютно не готові до виборчого процесу ні в організаційному, ні в фінансовому плані", – пояснює політолог.

Індикатори про підготовку до виборів

Володимир Фесенко зауважує, що говорити про можливість проведення виборів можна лише за появи певних індикаторів, які свідчать, що вони точно будуть.

"Перша ознака – на проведення виборів мають виділити кошти, а для цього потрібно ухвалити зміни до держбюджету, де буде передбачене відповідне фінансування. Раніше йшлося про близько 5 мільярдів гривень, а зараз за різними оцінками потрібно близько 10 мільярдів гривень. Але у проекті бюджету на наступний рік грошей на вибори не передбачено", - пояснює політолог.

За словами Фесенка, другий індикатор щодо проведення виборів – зміни у виборчому законодавстві, але їх теж наразі не спостерігається.

"Поки немає жодних обставин про те, що вже підготовлені якісь зміни до виборчого законодавства, які б стосувалися парламентських чи президентських виборів", – підкреслює Володимир Фесенко.

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Для чого оновлюють реєстр виборців

Політолог додає, що передусім потрібно визначитися з механізмом голосування. Як, наприклад, голосуватимуть близько трьох мільйонів українських виборців, які перебувають за кордоном. Саме тому розпочато роботу над оновленням реєстру виборців.

"Робота з відновлення реєстру вкрай важлива, тому що через війну мільйони виборців змінили своє місце проживання. Без актуального реєстру – проведення виборів неможливе. Саме тому процес з його відновлення треба розпочинати заздалегідь. Якщо виникне потреба у проведені виборів після завершення війни, то без актуального реєстру, ми не будемо готовими до їх проведення", – зауважує Володимир Фесенко.

За яких умов можливі вибори у 2025 році

Політолог додає, коли усі ці питання будуть вирішені, а всі законодавчі питання ухвалено, тоді й можна буде сказати, що розпочалася підготовка до виборів.

"Щоб вибори відбулися навесні 2025 року, всі ці рішення потрібно ухвалити не пізніше, ніж до кінця цього року. Якщо це вдасться зробити, тоді вибори можуть відбутися наприкінці березня 2025", – зазначає Володимир Фесенко.

Що стане сигналом про вибори в умовах війни

Політолог підкреслює, що поки триває війна і діє воєнний стан, вибори в Україні неможливі. Щоб вони відбулися, потрібно вносити зміни до законодавства.

"Якщо раптом з’явиться ініціатива про те, що треба вносити такі зміни, це і буде сигналом, що підготовка до виборів розпочалася. Але не забуваймо, що у такому випадку, теж потрібно оновити та пристосувати виборче законодавство до умов війни. Зробити це буде не просто", – підсумовує політолог.

Раніше ТСН.ua розповідав чи можливі вибори і як провести голосування в окопах: хто хоче проведення виборів в Україні під час війни.

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