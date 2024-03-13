"Вибори Путіна" і не тільки: в легіоні "Свобода Росії" назвали свої військові і політичні цілі

Добровольці анонсували, що завдяки їхнім діям щонайменше в частині Курської і Бєлгородської областей РФ "вибори Путіна" не відбудуться.

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів про мету, яку зараз собі ставлять бійці на території РФ.

Про це Барановський повідомив у ексклюзивному коментарі ТСН.

"Бої, знаєте, так то затихають, то знову розгораються. Працюємо над тим, щоб розвинути наш наступ вглиб території, бо російська армія явно не чекала прориву на цій ділянці кордону", – зазначив боєць.

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Він повідомив, що насправді існує ціла низка цілей і завдань, які вирішує легіон. Зокрема, з військового погляду, добровольці відволікають на себе увагу і ресурси збройних сил Росії.

"Є і політичні задачі: ми передовсім посилаємо сигнал тим антипутінським опозиціонерам, антивоєнним активістам, які ще залишилися в Росії. Ми ж прийшли взяти участь у виборах. Вибори – 15-17 березня, тож найактивніші дні голосування ще попереду. Ми підготували інструменти для найбільш ефективної участі в голосуванні. Тому, думаю, мінімум на частині Курської і Бєлгородської областей вибори не відбудуться", – анонсував Барановський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прийшли взяти участь у виборах. Найактивніше голосування попереду - Барановський Нагадаємо, вранці 13 березня бійці легіону "Свобода Росії" заявили про часткове звільнення села Тьоткіно у Курській області. Добровольці записали відеозвернення, в якому повідомили, що їхнє завдання – "наблизити смерть не лише Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму".

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