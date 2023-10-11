Вибори спікера Палати представників: хто з кандидатів підтримує Україну і що буде із допомогою від США

У США напередодні до пізнього вечора республіканці визначалися з кандидатурою наступного спікера Палати представників. Від цього залежить як швидко запрацює Конгрес. Голосування спробують провести сьогодні, після чого у США повернутись до питання військової допомоги Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Хто балотується на посаду спікера Палати представників

Тільки-но Конгрес повернеться до роботи, до запиту на фінансову допомогу Україні додастся новий - для Ізраїлю. Щоби підвищити шанси на успішне голосування, їх планують об'єднати в один пакет, повідомляє низка американських ЗМІ.

За зачиненими дверима, без телефонів, напередодні увечері республіканці провели збори, щоб визначитися із кандидатурою спікера. Кандидатів двоє. Перший - лідер більшості у палаті представників Стів Скаліз. Він позиціонує себе як об'єднавчий кандидат та підтримує продовження допомоги Україні. Другий – фаворит експрезидента Трампа - Джим Джордан, відвертий скептик фінансування Києва.

"Найбільший виклик для Америки - не Україна. Це ситуація на кордоні і злочинність на вулицях, всі це знають. Так що давайте розбиратися із цим", - заявляв Джим Джордан.

До того, як хтось із них посяде спікерське крісло, Конгрес паралізований. Війна в Ізраїлі і необхідність реагувати на неї спонукає до швидких виборів – певен Скаліз.

Конгрес США / Фото: Associated Press

"У нас хороша здорова дискусія. Зрозуміло, вона триває вже кілька днів. Учасники хочуть об'єднатися, повернутися до роботи. Світ у небезпеці зараз, ми підтримуємо Ізраїль. Палата представників має повернутися до роботи, а для цього нам потрібно обрати спікера", - заявив Стів Скаліз.

Втім станом на вечір вівторка жоден з кандидатів не мав необхідної підтримки.

"Вибори спікера палати представників не обіцяють бути швидкими. Причиною тому нестійка більшість республіканців – 221 представник. Для обрання потрібні 217 голосів, тобто кожен важливий. І цим користується група трампістів, чиї погляди часто не збігаються з більшістю у партії. Вибори попереднього спікера Маккарті вони успішно блокували 14 раундів і лише на 15 дали вирішальні голоси, отримавши чіткі гарантії щодо співпраці", - зазначає кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Що буде із допомогою США Україні

Щойно Конгрес обере спікера і повернеться до роботи, він негайно внесе запит на додаткову допомогу Ізраїлю – заявив президент Байден.

До ізраїльської допомоги Адміністрація хоче прив'язати українську – про це вже повідомляє низка американських ЗМІ із посиланням на джерела у Білому домі. Логіка проста – за рахунок Ізраїлю, який має потужне лоббі, провести фінансування Києва, що зустрічає дедалі більше супротиву. Але республіканці такий трюк не підтримують навіть ті, хто готовий голосувати за гроші для України.

Ще один сценарій, який розглядають у Білому домі – просити гроші для України одразу на решту цього та наступний роки. Йдеться про суми від 50 до 100 мільярдів доларів. Такий сценарій республіканці вважають більш імовірним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США визначаються із кандидатурою спікера! Це важливо для України і для Ізраїлю

Нагадаємо, Пентагон закликав Конгрес США ухвалити рішення про додаткове фінансування для виробництва та закупівлі боєприпасів для України та Ізраїлю.

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