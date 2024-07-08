Вибори у Франції: як партія прихильниці Путіна провалила голосування

Ультраправі не змогли перемогти на парламентських виборах у Франції. Політичній силі Марін Ле Пен - прихильниці Путіна, яка обіцяла у разі приходу до влади скоротити допомогу Україні, обіцяли значний успіх після переконливих результатів у першому турі. Утім, у другому - більшість французів таки віддали свої голоси Союзу лівих сил, а також партії президента Макрона. Вони посідають перше і друге місця, ультраправі опинилися на третьому.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Багатотисячний мітинг у центрі французької столиці - так прихильники лівих партій святкують несподівану перемогу на виборах. Надвечір мітинг переростає у сутички з поліцією - низка радикалів закидає правоохоронці петардами, ті - відповідають сльозогінним газом. Зіткнення відбуваються не лише у столиці - у кількох містах на вулицях чинять безлад ліві. А у деяких - праві.

Франція після виборів

У штабі Марін Ле Пен результатами виборів відверто розчаровані. Переконливі результати першого туру і численні опитування давали ультраправим надію набрати чималу кількість місць у парламенті. Попри те, що прогнози не пророкували їм більшості, аналітики заявляли про понад дві сотні можливих мандатів. По факту - партія отримає лише 143.

"Безчесні союзи завадили французам отримати політику, спрямовану на відновлення країни", - заявляє Жордан Барделла лідер партії "Національне об'єднання".

Лідер ультраправих закидає президенту Макрону і лівим силам, що вони об'єднали зусилля. Справді, після першого туру альянс лівих відмовився од внутрішніх суперечок. А частина політиків - як лівих, так і з партії Макрона - познімала свої кандидатури, аби дати шанси кандидатам, які мають більше голосів від виборців. Все це, а також активність виборців, яких на дільниці прийшло 66 відсотків, зупинило прорив ультраправих.

Головна інтрига нині - як працюватиме французький парламент, адже жодна з партій не має більшості. Про нові об'єднання поки не йдеться. Проте у політиці країни суттєвих змін не прогнозують.

Вибори у Франції

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