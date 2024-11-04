Вибори у Молдові: Росія мобілізувала своїх симпатиків і як Маї Санду вдалось перемогти

Росія робила все можливе, щоб привести до влади у Молдові проросійського Стояногло.

На виборах президента у Молдові перемогла Мая Санду. За результатами майже 100% опрацьованих протоколів, чинна президентка країни Мая Санду з 55% перемогла кандидата від проросійської Партії соціалістів Александр Стояногло з 44,9% - колишнього генпрокурора, який перебуває під слідством за корупцію та зловживання владою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Виборчі дільниці у Молдові відкрилисяо 7 ранку. Ця дільниця єдина в Кишиневі, де можуть проголосувати мешканці так званого Придністровʼя.

Придністровʼя їде на вибори

"Ми заходимо всередину - разом з першими виборцями. Біля кожної урни тут камера спостереження, що безперервно транслює процес голосування. Кабінки - відкриті. Аби мінімізувати ризики фальсифікації, на цих виборах немає кулькових ручок. Галочку у бюлетені треба ставити за допомогою спеціального штампіку", - каже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Опівдні голосувати приходить діюча президентка Майя Санду. Вона - віддає голос та звертається до людей: закликає їх обовʼязково прийти на дільниці.

Вибори у Молдові

"Злодії хочуть купити наші голоси. Злодії хочуть купити нашу країну, але сила народу нескінченно більша за будь-які їхні підступи", - каже Мая Санду.

Виборці, що опинились на цій дільниці одночасно з президенткою, проводжали її оплесками.

На пункті пропуску між вільною частиною Молдови та так званим Придністровʼям вишикувалася довжелезна черга. Знімати її ТСН заважає придністровський вартовий. Чоловік в російській формі кидається на оператора.

Всі ці люди ідуть до молдовської Варниці, аби проголосувати. І це схоже на тотальну мобілізацію проросійського регіону. Біля дільниці черга на десятки метрів. Прямо про свій вибір ніхто не говорить.

"Ми проголосували, аби 9 травня було днем перемоги у Молдові", - каже чоловік.

Голова місцевої дільниці пані Тетяна визнає - явка зашкалює.

"У першому турі у нас було менше народу. До 10 години у нас було до 200 людей, а зараз вже 600 проголосували", - каже голова виборчої дільниці Тетяна Друк.

Активніше у порівнянні з першим туром голосує і діаспора. У мережі зʼявляється відео з літака, пасажири якого піднімають вгору молдовські паспорти. Це - рейс до Мінська, на цьому відео видно - людей колоною ведуть білоруською столицею на дільниці.

У Стамбулі так само організовано голосує проросійська спільнота гагаузів. Черги і в румунських містах. Пообіді молдовський МЗС повідомляє - росіяни докладають зусиль, аби зірвати вибори у Європі, де мешкають здебільшого прихильники Майї Санду. О шостій вечора стає відомо - діаспора побила рекорди явки за всю історію незалежної Молдови.

Валерія Ковалінська зазначає, що спочатку у штабі Маї Санду панувала тиша, адже перемав її конкурент. Згодом завдяки діаспорі, чинна президентка виграла вибори.

Мая Санду в своєму штабі

"Мене здивувало, що частину промови Мая Санду виголосила російською. Вона була спробою налагоджувати стосунки з колишнім кандидатом", - каже кореспондентка ТСН.

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