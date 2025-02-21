Вибори в Німеччині: чого очікувати Україні та чи мають шанси на перемогу проросійські партії

В Німеччині готуються до виборів. Хто може перемогти та чи потраплять до парламенту проросійські сили?

Франція та Естонія збирають екстрену зустріч міністрів оборони Євросоюзу, повідомляє американське видання Bloomberg. На відеоконференції обговорюватимуть допомогу Україні. Також уже в неділю в Німеччині відбудуться вибори до парламенту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

В той час, коли в Берліні обурюються і готуються до виборів уже цієї неділі, найактивніше на слова американського президента реагували з Лондона та Парижа. Обидва лідери цих країн наступного тижня відвідають Вашингтон і зустрінуться з Дональдом Трампом.

Президент Франції Еманюель Макрон учора вийшов у прямий ефір у соцмережах і годину відповідав на запитання. Він сказав, що під час свого візиту до Вашингтона спробує переконати Трампа проявляти силу, а не слабкість, бо інакше його не сприйматимуть Китай чи Іран. Також французький лідер заперечив Трампу, який назвав українського президента "диктатором без виборів", що Зеленського обирали у вільній системі, чого не можна сказати про Путіна, який вбиває опонентів і маніпулює виборами.

Емманюель Макрон

"Неправильно й небезпечно" – так заявив про формулювання Дональда Трампа канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він нагадав, що згідно з українською конституцією та законодавством, провести належні вибори під час війни неможливо.

Олаф Шольц

Можливий наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що шокований, як Дональд Трамп поширює путінські тези. Мерц заявив, що європейцям зараз важливо розвивати власний вплив, а благати і просити, щоб їх узяли за стіл переговорів, було би неправильно.

Вже за два дні німці обиратимуть новий парламент. Найсильніша партія висуне свого кандидата в канцлери. За попередніми прогнозами, це консервативний союз ХДС/ХСС зі своїм лідером Фрідріхом Мерцом, який набирає 29–30 відсотків голосів. На другому місці – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з кандидаткою Еліс Вайдель із рейтингом у 21 відсоток голосів. Партія чинного канцлера Олафа Шольца на третьому місці – 16 відсотків.

Далі "Зелені" – 13 відсотків, "Ліва партія" – 8 відсотків. Наразі незрозуміло, чи наберуть мінімальну позначку та зайдуть до парламенту "Вільні ліберали" і прокремлівський "Союз Сари Вагенкнехт".

Тож головний кандидат у наступні німецькі канцлери зрозумілий, але хто буде з ним в уряді – це питання відкрите. Йти в коаліцію з ультраправою Еліс Вайдель, яка виступає за те, щоб не надавати Україні підтримку, зброю, а від Росії хоче дешевого газу, в ХДС/ХСС заявляли, що точно не будуть. Варіанти урядових коаліцій стануть зрозумілі після оголошення даних екзитполів, а коаліція в Німеччині складається зазвичай довго, і навряд чи уряд тут зʼявиться раніше квітня.

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