Вибори у Німеччині: що означає для України перемога ХДС/ХСС та проросійської АдН

У Німеччині відбулись вибори до Бундестагу. Які результати і що це означає для України?

Переможцем парламентських виборів у Німеччині став консервативний союз ХДС/ХСС. А новим канцлером стане його лідер Фрідріх Мерц, відомий проукраїнськими заявами. Мерц послідовно підтримує Україну, вимагає надавати Києву більше зброї і каже — якби західна підтримка була достатньою, Україна б уже виграла цю війну. Він прагне посилити позиції Європи і через агресію Росії, і через політику нової американської адміністрації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Мерц засудив втручання членів команди Трампа у німецькі вибори, коли ті активно підтримували ультраправу "Альтернативу для Німеччини". Партія чинного канцлера Олафа Шольца на виборах набрала 16 відсотків голосів і посіла лише третє місце. Уряд у Німеччині сподіваються сформувати за два місяці.

Попередні результати виборів у штабі Християнсько-демократичного союзу зустрічають оплесками: 28,5% голосів роблять ХДС/ХСС найсильнішою політичною силою, а його лідера Фрідріха Мерца – ймовірним наступним канцлером Німеччини.

"Ласкаво просимо туди, де готувалася перемога консерваторів і де ми будемо її святкувати сьогодні ввечері. Дякую, що прийшли сьогодні, дякую за вашу підтримку, дякую за урядовий мандат, який сьогодні отримали консерватори. Дякую вам", — сказав Мерц.

Соціал-демократи зазнають найгіршої поразки у своїй повоєнній історії – близько 16% голосів. Напередодні виборів всередині СДПН розглядали можливість замінити Олафа Шольца на більш популярного і водночас більш проукраїнського Бориса Пісторіуса. Та не наважилися – і зазнали поразки.

"Це гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії. Це також електоральна поразка. Я вважаю, що після такого результату треба чітко заявити про це", — сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц

Головні переможці цих виборів – ультраправі, які здобули майже 20% підтримки, що вдвічі більше, ніж на попередніх виборах. Зелені набрали понад 11%. Справжня реінкарнація у німецьких "лівих" – майже 9% голосів. А от іронія цих виборів – колишня лідерка "лівих" Сара Вагенкнехт, яка вийшла з партії та створила власну проросійську політсилу, не подолала 5% бар’єр і не проходить до Бундестагу. Втім, сама Сара таки зайде до парламенту завдяки прямому мандату.

"Вільні демократи", які входили в чинний уряд, зазнали поразки і теж не потрапляють у новий Бундестаг. Їхнє керівництво вже заявило про вихід із політики.

Фрідріх Мерц, переможець виборів, обіцяє сформувати новий уряд до Великодня, тобто до 20 квітня.

Поки що кермо влади залишається в руках Олафа Шольца. Очевидно, що коаліцію формуватимуть ХДС/ХСС та соціал-демократи. Вірогідно, уже без Шольца — як наслідок провалу на виборах, хоча він про відставку заявляти не поспішає. Німецькі "есдеки" в уряді можуть сильно гальмувати проукраїнські рухи Фрідріха Мерца, яких він вимагав в опозиції, а тому чи надасть тепер Німеччина далекобійні ракети "Таурус", більше зброї та підтримки — досі під питанням

Ясно одне: якщо новий уряд не зможе ефективно долати основні кризи – неконтрольовану міграцією та економічний спад – на наступних виборах абсолютну перемогу цілком можуть здобути ультраправі.

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