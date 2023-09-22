Вибори у Польщі: політики борються за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої

Від того, яка політична партія переможе на виборах у Польщі, залежатиме доля не лише цієї країни, а й всього східноєвропейського регіону.

Минулого тижня Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня. Своєю чергою українська сторона погодилася вжити відповідних заходів щодо обмеження імпорту зі свого боку.

Зокрема, йдеться про те, що офіційний Київ погодився запровадити систему контролю та ліцензування українського експорту протягом 30 днів. На думку українських можновладців, ці заходи мають на меті суттєво знизити ризики можливого коливання цін на зерно.

Примітно, що стежити за практичною реалізацією цих заходів буде саме Європейська комісія спільно з Україною. Зі свого боку предстаники комісії заявили, що буть утримуватися від запровадження обмеження на імпорт сільгосппродукції доти, допоки заходи, запропоновані українською стороною, працюватимуть у повному обсязі.

Утім, незважаючи на це, уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо подовження заборони на імпорт української сільгосппродукції на національному рівні. Аналогічні рішення ухвалили уряди Угорщини та Словаччини.

Після відповідних заяв урядів цих країн прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити взаємні торгові обмеження.

"Найважливіше пам’ятати – ми всі на одному боці. На боці європейських цінностей і демократії", – підкреслив Шмигаль.

Зменшення допомоги від Польщі для України

На тлі цієї кризи представники польської влади заявили, що їхня країна може суттєво зменшити фінансово-економічну та військову допомогу Україні. Так, наприклад, речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща може змешити фінансову допомогу українським біженцям. За його словами, фінансова підтримка українських біженців, а саме надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та пільг на сім'ю, не буде продовжена у наступному році.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер / Фото: Getty Images

Нагадаю, через кілька годин після повномасштабного вторгнення країни-окупанта до України, Польща розгорнула дев'ять прикордонних пунктів для українських біженців. Станом на сьогодні в Польщі зареєстровано 968,4 тис. біженців з України, більше – лише в Німеччині. Варто зауважити, що саме українські біженці дали новий поштовх в економічному розвитку країни, а завдяки низькому кошту ведення бізнесу сюди почали переносити своє виробництво фірми з Німеччини, Франції та інших країн.

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Аргументи Польщі щодо заборони на імпорт зерна з України

Зі свого боку міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк зауважив, що польський уряд є непохитним у питанні заборони на імпорт української сільгосппродукції, враховуючи інтереси національного сільгоспвиробника. Показово, що у своїй промові польський міністр апелює до підтримки широкого загалу у цьому питанні.

"Якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив він.

Заборона на імпорт зерна: до чого тут вибори в Польщі

Апеляція до громадської думки не випадкова. Восени цього року в Польщі відбуватимуться парламентські вибори. І багато місцевих експертів вважають, що результати виборів можуть мати значний вплив на подальший внутрішній та зовнішній курс розвитку країни. Вибори до обох палат парламенту – Сенату та Сейму – відбудуться 15 жовтня.

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Під час попередніх виборів більшу частину голосів виборців отримала правляча партія "Право і Справедливість". Це дало можливість "ПіС" не створювати коаліцію з іншими політичними партіями. На думку польських політологів, у разі перемоги на виборах, "Право і Справедливість" продовжить свою попередню зовнішню та внутрішню політику, зокрема щодо українців.

Стосовно дипоматичного скандалу із забороною імпорту українського зерна, цікавою є думка заступника головного редактора впливового польського видання Rzeczpospolita М. Шульджинського. На його переконання, таким чином "Право і справедливість" намагається сподобатися консервативним селянам напередодні виборів, щоб вони не переметнулися до радикальної проросійської та антиукраїнської "Конфедерації".

Польський прем'єр Матеуш Моравецький на зустрічі з виборцями "ПіС" / Фото: Getty Images

Правляча партія повинна показати фермерам, що бореться за їхні інтереси. Повинна зробити все можливе, щоб вони не переключили свою підтримку на радикальну "Конфедерацію". Втім, на думку автора, ця акція насправді має мало спільного із захистом інтересів польського сільського господарства. Натомість вона є панічним прикриттям бездіяльності уряду, який за рік не спромігся розробити розумну систему, яка б дозволила експортувати українську сільгосппродукцію до інших країн, водночас забезпечивши цей транзит. Щоб приховати свою некомпетентність, партія "Право і справедливість" перемикає рубильник і починає переслідувати Україну.

Що відомо про партію "Конфедерація" та її політику щодо України

Декілька слів стосовно партії "Конфедерація свободи і незалежності" (Konfederacja Wolność i Niepodległość). Вона становить коаліцію трьох партій – "Нової надії", "Національного руху" та "Конфедерації польської корони". 2018 року лідери цих партій підписали декларацію про вірність католицькій церкві та "Христу, королю Польщі". Лідер "Нової надії" Ментцен підтримує посилення законів про аборти, спрощення володіння зброєю та повторне запровадження смертної кари.

Партія відома в Польщі своїми відверто антиукраїнськими та антимігрантськими поглядами. Так, наприклад, її лідер Гжегож Браун закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї". Більше того, він виявився єдиним депутатом, який не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.

Лідер партії "Нова надія" Славомір Ментцен / Фото: Getty Images

2022 року розпочався так званий антиукраїнський рух "українізація Польщі", який активно просуває саме ця партія. 2022 року "Конфедерація" представила брошуру "Зупинити українізацію Польщі". А вже 20 липня того ж року відбулася молодіжна конференція партії, під час якої її представники протестували проти розміщення українських прапорів на автобусах і трамваях у Вроцлаві.

Примітно, що ексміністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сенкевич заявив, що партія "Конфедерація" на чолі з Брауном є "партією росії" в польському парламенті і виконує роль російської п'ятої колони.

Своєю чергою віцеспікерка Сейму Польщі Малгожата Госевська під час виступу назвала Брауна "російською онучею" і запитала у нього, чи він ще молиться польською, чи вже російською.

"Конфедерація свободи і незалежності" скептично налаштована щодо допомоги Україні. Партія наголошує, що не потрібно бути в авангарді підтримки України, тому що це несе загрозу для Польщі з боку Росії. Якщо у "Конфедерації" буде вплив на майбутній уряд, це може нести загрозу інтересам України.

Проросійська партія "Зміна" теж виступає з антиукраїнськими гаслами.

На жаль, партія "Конфедерація" – не єдина політична організація Польщі, яка виступає з антиукраїнськими гаслами.

Свого часу співробітники спеціальних служб Польщі провели обшуки у активістів ще однієї проросійської партії "Зміна" Славоміра Марчевського і Марка Марецького. Ця партія була заснована у лютому 2015 року. Лідер партії Матеуш Піскорський – колишній член Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

За оцінками місцевих спецслужб, партія "Зміна" тісно пов'язана з діючим від 2007 року Європейським центром геополітичного аналізу, який серед рекомендованої літератури пропонує, зокрема, видані польською мовою "Вибрані виступи та інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова".

Примітно, що 2014 року Піскорський як спостерігач був присутній на так званому "референдумі" у Криму і на "виборах" у так званих "республіках" Донбасу. Тоді він заявив про політичну підтримку урядам самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". У тимчасово окупованому Донецьку лідер "Зміни" зустрічався з Олександром Захарченком.

Лідер партії "Зміна" Матеуш Піскорський / Фото: PAP

Згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки, від 2013 до 2016 року Матеуш Піскорський брав участь в діях російської розвідки, спрямованих проти Польщі, проводячи зустрічі з особами, контактуючими з російською розвідкою, виконуючи завдання, пов'язані з пропагандою інтересів Росії, і маніпулюючи польською громадською думкою, отримуючи за цю діяльність фінансову винагороду.

Співробітники спецслужб Польщі вважають, що в рамках цієї співпраці Піскорський створив політичну партію і організації, що фінансуються Росією. Ці організації слугували "створенню антиукраїнських настроїв у Польщі і антагонізації польсько-українських відносин".

18 травня 2016 року співробітники польських спецслужб увійшли до офісу партії "Зміна" та до помешкань деяких її діячів, вимагаючи, як повідомляють представники партії, "надання жорстких дисків, носіїв інформації та документів".

Тоді прокуратура Польщі виступила з ініціативою про тимчасовий арешт лідера проросійської партії "Зміна" Матеуша Піскорського. 20 травня за рішенням суду Піскорський був заарештований на 3 місяці.

Участь поляків у війні проти України на боці проросійських бойовиків

У квітні 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував про участь у бойових діях на сході України на боці бойовиків громадян Польщі. Повідомлялося про участь у боях активістів націоналістичних організацій Oboz Wielkiej Polski (OWP), "Задруга", членів польської націоналістичної організації Falanga та антиукраїнську діяльність лідера партії "Зміна" М.Піскорського.

У жовтні 2014 року на польсько-українському кордоні співробітниками української прикордонної служби було затримано громадян Польщі, які їхали воювати на схід України. Затриманими виявилися члени польської націоналістичної організації Falanga. Лідер організації Falanga Бартош Бекер підтвердив факт затримання. За його словами, затриманим полякам заборонили протягом трьох років в'їжджати на територію України. Раніше активісти і лідер цієї організації вже приїжджали до Донецька і брали участь у бойових діях на боці бойовиків.

Члени польської націоналістичної організації Falanga / Фото: oko.press

У складі ДРГ "Русич" (командир – громадянин РФ О.Мільчаков), яка входила до батальйону "Бетмен" О. Бєднова, воювали представники польського скінхед-руху "Закон Задруги – Північний Вовк". Членство руху брало участь у з'їзді скінхедів і язичників у Москві.

Нагадаю, уповноважений уряду Польщі до справ безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що Польща стає однією з головних цілей росіян у рамах інформаційної війни проти Україні.

Від того, яка політична партія переможе на виборах, залежатиме доля не лише цієї країни, а й всього східноєвропейського регіону. Наразі Польща одним з найбільш дієвих адвокатів України на міжнародній арені. Варшава докладає багато зусиль, щоби Україна отримала оборонну допомогу як від самої Польші, так і від наших стратегічних партнерів.

Щодо військової допомоги, Польща передала Україні найбільше танків – понад три сотні (PT-91 Twardy, Leopard, Т-72). Крім цього, українській стороні були передані таки зразки польського виробництва: бронетранспортери Rosomak, САУ Krab, ПЗРК Piorun, міномети M120 Rak. Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29.

Крім того, польська сторона докладає значних зусиль, щоби вибудувати двопартійну підтримку всередині США щодо України.

До слова, напередодні міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський домовився зі своїм польським колегою Робертом Телусом, що держави знайдуть спільне вирішення питання ембарго на зерно.

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