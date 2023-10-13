Вибори у Польщі: як політики використовували тему України і чи вплине це на підтримку

У Польщі 15 жовтня відбудуться вибори до сейму. Саме під час передвиборчої кампанії помітно погіршились стосунки між Києвом та Варшавою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Як у Польщі говорили про Україну під час передвиборчої кампанії

У Польщі під час передвиборчих перегонів питання України займало центральне місце. Польська влада залякувала своїх фермерів можливою "навалою" дешевої української агропродукції і в односторонньому порядку заборонила українське зерно.

Скандал між Польщею та Україною через зерно / Фото: ТСН

Анджей Дуда порівнював Україну з "людиною, що тоне, і намагається затягти на дно рятувальника". Там також лунали заяви про призупинення військової допомоги.

Цю передвиборчу кампанію у Польщі оглядачі називають винятково брудною. Час, коли політики не добирають слів.

Заборона абортів у Польщі - одна із дискусій під час передвиборчої кампанії

Католицька Польща — одна з небагатьох країн у світі, яка заборонила аборти після десятиліть їх повного дозволу. Численні марші протесту не допомогли. Це зневірило жінок - голосувати за останніми опитуваннями збирається менше половини. Активістки останній місяць намагаються подолати цю апатію.

Діючий закон про заборону абортів опозиція на чолі з Дональдом Туском хоче скасувати. Там пропонують розділити державу та церкву та посилити співпрацю з Євросоюзом.

Біженці у Польщі - ще одна тема дискусій

Взимку 2022 року Польща з усіх країн прийняла найбільшу кількість українців, які тікали від війни. Відкрила кордон та скасувала дуже багато формальностей, зокрема пов'язаних із перевезенням домашніх тварин. Тисячі волонтерів везли їжу, ковдри, намети та допомагали людям у чергах на кожному пункті пропуску.

Українські біженці / Фото: Getty Images

Зараз у Польщі залишаються приблизно півтора мільйони наших співгромадян. І це - виняток зі звичного ставлення поляків до мігрантів.

Варто згадати кризу з мігрантами, яку Європа долає упродовж останніх 10 років - тисячі біженців з країн Африки та Близького сходу дістаються до неї на старих човнах Середземним морем. І країни, куди прориваються мігранти, вимагають від інших держав Євросоюзу пристати на спільний механізм розподілення біженців, але Польща, серед тих країн, які категорично проти. А тому 15 жовтня разом з парламентськими виборами відбудеться референдум і щодо біженців. Також запитуватимуть і про майбутнє стіни на кордоні з Білоруссю.

Серед польського політикуму також піднімається питання допомоги біженцям з України. Співголова праворадикальної партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак пропонує скасувати українцям соціальну допомогу. Саме ця відверто антиукраїнська партія і має шанс пройти до сейму Польщі. При цьому, владна партія "Право і справедливість" останні місяці активно відбирає її голоси, озброївшись майже їхньою риторикою в багатьох питаннях.

Скандал між Польщею та Україною: що відомо

Польща завжди була послідовним адвокатом вступу України до ЄС та НАТО. Але Києву не можуть пробачити того, що відповіддю на односторонню блокаду української агропродукції, стала скарга до СОТ і переговори з Брюсселем.

Саме це помітно зіпсувало спілкування Варшави та Києва, адже "Право і справедливість" називає себе найкращим захисником польських інтересів у ЄС.

"Утім, як би не виглядала коаліція в парламенті після 15 жовтня, навряд чи сейм скасує допомогу українським біженцям. Бо одна справа передвиборчі заяви, інша - дії, що можуть змусити Євросоюз переглянути фінансову допомогу вже самій Польщі. Поставок зброї Варшава теж не припинить, проти цього виступатиме стратегічний партнер - Сполучені Штати. До того ж, як би окремі польські політики не ставилася до України - більшість поляків розуміє, що Україна - єдине, що стоїть між ними та Росією", - зазначає кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛЬЩА ОБИРАЄ: що станеться зі стосунками поляків та українців після парламентських виборів?

Нагадаємо, Кулеба відповів, чи можна було уникнути конфлікту з Польщею.

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