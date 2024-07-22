Вибори у США: як соратниця Байдена Камала Гарріс ставиться до України і чи має вона шанси на перемогу

Президент США Джо Байден вийшов із передвиборчих перегонів. У неділю він оприлюднив листа, в якому повідомив, що ухвалив таке рішення заради партії та країни, та запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Та зі свого боку пообіцяла заслужити та виграти номінацію - зʼїзд демократів запланований наприкінці серпня. Звернутися до нації Байден пообіцяв пізніше цього тижня, бо наразі лікує коронавірус. Сама Гарріс, як очікується, сьогодні вперше в новому статусі зʼявиться на одному з заходів у Білому домі.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Байден вийшов з передвиборчої гонки: що відомо

Про остаточне рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів знали лише двоє його найближчих помічників. Їм президент у суботу пізно увечері сказав готувати відповідну заяву. Навіть віцепрезидентка Камала Гарріс про зречення Байдена дізналася лише у неділю, перед публікацією його заяви - твердять джерела CNN в адміністрації.

Джо Байден

Хоча саме її, свою віце-президентку, Байден і запропонував висунути замість себе: "Найбільшою честю мого життя було служити вам у якості президента. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, вважаю, що для партії та країни буде краще, якщо я відійду і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну".

Вікові зміни президента Байдена були очевидні вже давно: він неодноразово падав на трапі літака, на сцені, де виступав, і з велосипеду, на якому катався перед журналістами. У публічних виступах без телесуфлера іноді плутав імена закордонних лідерів і навіть членів своєї команди. Однак висунувся на другий термін, а партії в різних штатах підтримали його на праймеріз. Холодним душем для демократів стали перші теледебати

Президент мав дуже блідий вигляд, був втомленим і захриплим. Слухав Трампа зі скамʼянілим виразом обличчя і привідкритим ротом. Але найгірше - часто губив думку і не подужував закінчити речення. Того ж вечора демократи забили на сполох - президенту час на спочинок. І публічно, і кулуарно Байдену говорили, що він не зможе перемогти, спонсори відкликали внески із виборчого фонду.

90% запитань на пресконференції після саміту НАТО були про вік і недовіру до спроможності президента заходити на другий термін. Байден визнавав, що немолодий, але запевняв: на працездатності і розумі це не позначається.

Трамп і Байден

Перед минулими вихідними тиск посилився - преса писала, все вирішать найближчі години. Байден фактично опинився в опозиції до своєї партії, і перебуваючи на ковідній самоізоляції, таки ухвалив це складне рішення, запропонувавши замість себе віцепрезидентку Камалу Гарріс. І хоч кандидат у президенти - вибір партії, немає сумніву, що демократи підтримають її. Публічно Гарріс отримала численні привітання та заохочення.

Як Гарріс ставиться до України

Якою може бути політика Гарріс щодо України і чи може вона бути більш рішучою у протистоянні з Росією, передбачити важко. В адміністрації Байдена Гарріс займалася геть іншими питаннями - міграційною кризою, правами на аборти тощо. Представляючи ж США на саміті миру у Швейцарії, озвучувала тези Байдена, як і загалом зберігала йому лояльність усі ці роки.

Реакція Трампа і його соратників

Тим часом Дональд Трамп, який і раніше у соцмережах називав Байдена не інакше як скрючений або сонний Джо, не зрадив собі і тепер.

Дональд Трамп

"Скрючений Джо Байден – це, безумовно, найгірший президент в історії нашої країни. Він був знищений на дебатах, і тепер корумповані та радикальні демократи викидають його за борт. Він не був придатний служити з самого початку, але люди навколо нього приховували від Америки його повну розумову, фізичну та когнітивну смерть. Кого б ліві не виставили тепер, буде те саме", - заявив Байден.

Таким чином демократи вибили з рук республіканців головний козир - вік їхнього кандидата. Тепер сам 78-річний Трамп став найстаршим в американській історії. Республіканці вже мали розроблені стратегії на випадок заміни Байдена - пише The New York Times.

На Гарріс обрушилася злива звинувачень: і в тому, що міняти кандидата у такий спосіб незаконно, і що вона начебто знала про когнітивні порушення Байдена, але мовчала. Республіканці мають намір домагатися, щоб Байден достроково пішов у відставку. Хоча у Білому домі заявили - президент працюватиме до кінця свого терміну. Одним із головних рупорів цієї тези став Трампів кандидат у віце-президенти Джейді Венс.

"Якщо Джо Байден завершує свою передвиборчу кампанію, які можуть бути виправдання того, що він залишається президентом? Те, що він не балотується, означає, що президент Трамп весь час був правий щодо того, що Байден психічно не спроможний виконувати обов’язки верховного головнокомандувача", - заявив той.

Хто стане напарником самої Гарріс на виборах наразі невідомо. У пресі найчастіше називають імена губернаторів Пенсильванії Джоша Шапіро і Північної Кароліни Роя Купера. Одразу кілька соціологічних служб провели заміри до нової пари кандидатів.

Хто має шанси перемогти на виборах

"Зведені дані CNN, що включають кілька опитувань, свідчать: Трамп поки виграє лише 1%. Усі ці карколомні зміни відбулися за 107 днів до виборів. У битві за Білий дім тепер зійдуться темношкіра донька мігрантів, колишня прокурорка, і мільярдер з кримінальним шлейфом, який не раз публічно принижував і жінок, і мігрантів, і судову систему США. Це обіцяє бути зіткненням не просто двох політичних сил - двох полярностей, протилежних систем цінностей", - каже кореспондентка ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 22 липня. Похорон Фаріон у Львові! Гарріс замість Байдена!

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